Nadškof Zore poudaril pomen samostojnosti in sprejetja zgodovine

"Njihov glas je bil bolj prepričljiv, njihove vizije niso živele iz naivne vznesenosti, pač pa so upoštevale resničnost razmer, po drugi strani pa izredno sposobnost in ustvarjalne zmožnosti naših ljudi. Vedeli so, da slovenski narod zmore, pa tudi narod se je začel zavedati svojih zmožnosti," je dejal.

Nadškof Zore je v pridigi, ki jo je Slovenska škofovska konferenca objavila na spletni strani, spomnil na čase, ko so se prebivalci Slovenije na plebiscitu odločali, ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Pozdravil je pogum ljudi, ki so trdno verjeli v sposobnost Slovencev, da spoznajo zgodovinsko priložnost in prevzamejo odgovornost zase in za svoje na svoji zemlji.

Država in skupnost njenih državljanov potrebuje skrb in prizadevanje, da bi v resnici postajala prostor ustvarjalnega, rodovitnega in osrečujočega življenja za vse njene prebivalce, je dejal.

Ob tem je nadškof opozoril na vprašanje sedanjosti in dodal, da bomo morali za zdravo sedanjost in rodovitno prihodnost sprejeti zgodovino. "Takšno, kakršna je bila. Brez mitov in brez olepšav. Zgodovino, ki je ne zakrivajo zaminirana brezna in pregrade v rudniških rovih. Zgodovino, ki ne ruši križev na grobovih pokopanih v mestu, v katerem ni prostora za vse. Zgodovino, ki bo sprejela vse svoje pokojne in jim izkazala spoštovanje. Zgodovino, v kateri bodo imeli svojo odločujočo besedo resnica, pravica in odpuščanje," je dejal.

Potem pa se bomo morali zavestno ozreti v prihodnost, je poudaril. Prevečkrat ima človek ob našem obnašanju, zlasti ob obnašanju najbolj odgovornih v naši družbi, ki imajo dejansko moč v rokah, občutek, da njihova prihodnost ne sega dlje od njih samih, je bil kritičen nadškof in dodal, da smo zato deležni veliko obljub in vedno novih razočaranj.

Nadškof je poudaril tudi pomembnost jezika, prostora in ljudi, do katerih bomo morali zavzeti zelo drugačen odnos, kakor ga imamo danes. "Najprej tisti, ki v državi odločajo, pa tudi vsi, ki nam je naša država več kot zgolj priložnost za uveljavljanje volje do moči in priložnost za kopičenje dobrin, ampak jo imamo radi, ter si prizadevamo za njen napredek in razvoj," je še povedal.

Nadškof je vsem čestital za dan samostojnosti in enotnosti in za novo leto zaželel, da bi se kot posamezniki in kot narod odločili za življenje in v resnici na stežaj odprli vrata življenju.