Nadškof Zore: Prihodnost lahko zgradimo samo z ustvarjalnimi posamezniki

Stanislav Zore je v pridigi na maši za domovino spomnil, da samostojna država Slovenija ni sama po sebi umevna, ampak je bilo treba zanjo trdo garati. Bližajoči se dan samostojnosti in enotnosti, ki ga praznujemo 26. decembra, je zato tudi priložnost, da se spomnimo ljudi, ki so bili dejavno vključeni v oblikovanje ideje o samostojnosti Slovenije ter vseh, ki so samostojnost izglasovali in jo izpeljali.

V času osamosvojitve je bilo veliko ljudi, ki so verjeli v samostojno in neodvisno Slovenijo, zavedali pa so se tudi, da je osamosvojitev zahteven projekt. "To so bili ljudje, ki so znali predvideti težave in nasprotovanja, obenem pa so dovolj zaupali ljudem in dovolj so poznali narodov značaj, da so vedeli, da nam ne bo treba jesti trave," je povedal.

Podatki kažejo, da imamo danes veliko višji standard, kot smo ga imeli pred tridesetimi leti, s čimer pa po Zoretovem mnenju ne moremo biti zadovoljni. "Še vedno je veliko preveč ideologije in politike nasprotovanja. Kot da ne bi vedeli, da biti proti ne ustvarja dodane vrednosti," je izpostavil.

Prav tako pa prihodnosti ne moremo graditi na tem, "komu bomo jemali in komu bomo delili," ampak samo z ustvarjanjem novih družbenih in ekonomskih pogojev, ki bodo vsem ljudem omogočili razvijanje njihovih sposobnosti in talentov.