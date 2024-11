'Nadškofija ni več stranka v postopku. Ne vem, o čem bi se pogajali z njimi'

Vlogo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja je podala ljubljanska občina, ki načrtuje prenovo osrednje ljubljanske tržnice, prenovo in prizidavo Mahrove hiše, gradnjo podzemne parkirne hiše pod odprto tržnico in prenovo Vodnikovega trga.

V ljubljanski nadškofiji so medtem zatrdili, da pogajanj ni bilo. "Naj poudarimo, da pogajanj ni bilo, niti ni nadškofija dala nobenega soglasja k prenovi tržnice oziroma gradnji garažne hiše," so v soboto zapisali na spletni strani.

Dodali so, da svojih stališč do nameravane gradnje garažne hiše pod osrednjo ljubljansko tržnico niso spremenili. "Vedno smo zastopali stališče, da je treba s strokovnimi službami varovati to dragoceno kulturno in sakralno dediščino. Za nadškofijo je vse to neprimerljivo večja dobrina kot garažna hiša," so opozorili.