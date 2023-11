Nadvoz s štirimi tiri bodo podrli. Kako bo potekal železniški promet?

Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes je medtem na novinarski konferenci povedal, da je pri gradnji novega Potniškega centra največja ovira prav most čez Dunajsko cesto. Čezenj namreč potekajo štirje tiri, zdaj pa ga bodo podrli, kar predstavlja veliko oviro za vožnjo na Primorsko in Gorenjsko.

Zaradi načrtovanih obsežnih investicijskih in vzdrževalnih del na infrastrukturi, predvsem zaradi del na ljubljanskem železniškem vozlišču, na projektu novega Potniškega centra Ljubljana in gradbenih del na zasavski progi, se v novem voznem redu pričakuje več sprememb. Slovenske železnice ob tem zagotavljajo, da se bodo v času gradnje ključne prekinitve prometa predvidele v času zmanjšanega prometa (prazniki, vikend, nočni čas), ko je železniškega prometa manj.

Dodatna bo tudi popoldanska povezava med Mursko Soboto in Ormožem s povezavo za Ljubljano in Maribor. Iz Ljubljane za Ilirsko Bistrico pa bo dodana nova prestopna povezava.

"Dodana bo popoldanska povezava vlaka iz Ljubljane do Maribora, imeli bomo dodaten jutranji vlak z Jesenic do postaje Ljubljana. Novi bo tudi popoldanski vlak iz Maribora do Ruš. Izboljšali bomo poletno ponudbo med Ljubljano in Bohinjsko Bistrico z dodatnimi vlaki med Jesenicami in Bohinjsko Bistrico ter s spremembo koledarjev voženj med Ljubljano in Jesenicami," napovedujejo v Slovenskih železnicah.

Nova linija LPP in nadomestni prevozi

Z Ljubljanskim potniškim prometom (LPP) so zagotovili tudi linijo mestnega prometa, ki bo s postaje v Šiški pri nekdanjem kinu Mojca vozila krožno po Celovški cesti s postankom na Gosposvetski cesti, na Bavarskem dvoru ter nato do glavne železniške postaje in nazaj. "Nudila bo dodatno možno povezljivost z mestom, s tem pa bomo dobili prvi primer integrirane ponudbe, ko bo vozovnica slovenskih železnic in vozovnica IJPP veljala za prevoz z avtobusno linijo LPP med postajama SŽ Šiška in SŽ Kolodvor," sporočajo s Slovenskih železnic. Avtobus bo vozil med 7. in 22. uro, načeloma na 15 minut.

Zaradi infrastrukturnih omejitev pa bodo organizirali tudi nadomestne prevoze za nekatere vlake med Ljubljano in Brezovico, Divačo in Koprom oz. Buzetom. Med delavniki bo tako med Brezovico in Ljubljano vozilo 31 vlakov, od tega pa bo zaradi del organiziran nadomestni prevoz namesto 14 vlakov, pojasnjujejo.