Nadzor mesnic: rezultati najboljši doslej

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je med 15. aprilom in 1. majem izvajala poseben nadzor v mesnicah. Preverjali so zagotavljanje sledljivosti, pravilnost označevanja in mikrobiološko ustreznost mesa, mletega mesa in mesnih pripravkov.

V 73 od 117 pregledanih obratov nepravilnosti niso zasledili. "Glede na rezultate nadzora iz prejšnjih let je v letu 2020 delež mesnic, ki niso izpolnjevale zahtev zakonodaje na področju sledljivosti in označevanja mesa, mletega mesa in mesnih pripravkov, izrazito nižji," so ob tem zapisali.

V ostalih 45 mesnicah so skupaj ugotovili 73 različnih neskladij. Največ napak so ugotovili pri izvajanju mikrobioloških kriterijev varnosti, sledijo neskladja glede sledljivosti, označevanja mletega mesa in mesnih pripravkov ter označevanja porekla. V štirih od 35 odvzetih vzorcev mesa je bila odkrita salmonela.

Izrekli so 15 upravno inšpekcijskih odločb, 23 opozoril v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru, deset plačilnih nalogov, devet odločb o prekršku in devet opozoril v skladu z zakonom o prekrških.

Kot so ugotovili, so glavni razlogi za neskladja, da zaposleno osebje ne pozna predpisov, nedoslednost pri izvajanju lastnih navodil in programov ter pretirano zanašanje na zastarele "Smernice dobrih higienskih navad na načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti za mesnice in ribarnice".