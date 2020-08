Nadzor MNZ: v primeru utopitve otroka v Soči policija obveščala prepozno in neprimerno

Ministrstvo za notranje zadeve RS (MNZ) je v skladu s pristojnostmi v primeru utopitve otroka v Soči izvedlo tako imenovani posredni nadzor in od policije zahtevalo pojasnila in dokumentacijo. V nadzoru so ugotovili, da je bilo obveščanje s strani policije prepozno in neprimerno, so danes sporočili z ministrstva.

Kot so zapisali na ministrstvu za notranje zadeve, je minister Aleš Hojs zato izdal usmeritve in obvezna navodila policiji s poudarkom na nadgradnji strokovnega znanja policijskih vodij, ki v takšnih situacijah vodijo delo policistov na terenu. Poudarek je tudi na ustrezni umestitvi teh vsebin v programe usposabljanj in izobraževanja policistov, ter pripravi točnih navodil, kako ravnati v takih primerih.