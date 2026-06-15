Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Nadzor na meji z Avstrijo se podaljšuje

Dunaj, 15. 06. 2026 10.26 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
STA
Policijski nadzor na meji med Nemčijo in Avstrijo

Avstrija podaljšuje nadzor na meji s sosednjimi državami še za tri mesece. Uredba o podaljšanju nadzora meje s Slovenijo, pa tudi z Madžarsko, Češko in Slovaško, začne veljati danes, je sporočilo notranje ministrstvo na Dunaju. Avstrija bo varovanje meja izvajala s prilagojenimi ukrepi na obmejnem območju, je dejal notranji minister Gerhard Karner.

"Z evropskim paktom o migracijah in azilu je treba znatno razširiti in s tem okrepiti tudi zaščito zunanjih meja. Poleg tega so do nadaljnjega potrebni nadaljnji ukrepi za zaščito avstrijskega obmejnega območja," je dejal Karner.

Minister je ob tem pojasnil, da je bilo "varovanje meja prestrukturirano in postalo bolj prilagodljivo". "Namesto zgolj selektivnih, stacionarnih mejnih kontrol se zanašamo na široke, prilagodljive in učinkovite mejne kontrole. Cilj nove strategije je odstraniti tihotapce in kriminalce ter ne obremenjevati potnikov," je pojasnil v izjavi, ki jo je v nedeljo objavilo avstrijsko notranje ministrstvo.

Avstrijski mejni prehod
Avstrijski mejni prehod
FOTO: Shutterstock

Avstrija je začasni nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko uvedla že leta 2015, na vrhuncu begunske krize. Od takrat ga na vsakih šest mesecev podaljšuje. Na mejnih prehodih s Češko in Slovaško pa mejni nadzor izvaja od jeseni 2023.

Dunaj je mejni nadzor s četverico držav nazadnje podaljšal decembra lani, ukrep pa je veljal do 15. junija. Z današnjim dnem je mejni nadzor podaljšal še za tri mesece. Kot glavni razlog za to na Dunaju navajajo grožnje, povezane z nezakonitimi migracijami in tihotapljenjem migrantov.

Evropska komisija je v začetku junija devet članic schengenskega območja, med njimi tudi Avstrijo, Slovenijo in Italijo, pozvala k odpravi mejnega nadzora. Pri tem so v Bruslju poudarili, da obstajajo alternativni ukrepi, ki so učinkovitejši od izvajanja kontrole na mejah med članicami schengna. Med temi so izpostavili nesistematične policijske kontrole, mobilno biometrično identifikacijo in tehnologije za sledenje vozilom.

Preberi še Policisti kontrolne točke zapustili, domačini zadovoljni

Slovenija je s petkom odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Uvedla ga je zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma, potem ko je iz istih razlogov nadzor na meji s Slovenijo uvedla Italija. Ta ga je nazadnje podaljšala do 18. decembra.

meja avstrija nadzor

V šestih mesecih ni več hodil, govoril, jedel: zboleli vsi trije otroci

Elena Zavadlav Ušaj in Ana Cajhen sedli v poslanske klopi

24ur.com Avstrija še za pol leta podaljšala nadzor na meji s Slovenijo
24ur.com Avstrija bo okrepila mejni nadzor z Italijo na prelazu Brenner
24ur.com Podaljšanje nadzora na meji: pritožba na avstrijsko ustavno sodišče
24ur.com Avstrija načrtuje spremembe pri varovanju meja in podaljšuje nadzor
24ur.com Še pol leta: Avstrija bo znova podaljšala nadzor na meji s Slovenijo
24ur.com Avstrija napoveduje vnovično podaljšanje nadzora na meji s Slovenijo
24ur.com Konec nadzora na slovenskih mejah z Italijo in Hrvaško?
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zibertmi
15. 06. 2026 12.14
tam je to že nekaj let.tudi proti italiji je nadzor,bolj ohlapen,je pa.pri nas bomo pa krepili turizem hrvatom,migracij pa po novem ne bo,če pa bodo bo kriv pa golob,ob naslednji vladi pa tisti,ki jo bo vodil,če ne bo ši....
Odgovori
+1
1 0
manga
15. 06. 2026 11.49
Hrvaška je s svojim lobiranjem v Bruslju dosegla kar je hotela,umik slovenskih policistov z hrvaško-slovenske meje zaradi turistične sezone in Slovenijo stotič ponižala.Fajonka se je ubadala s sankcijami Dodiku,Marta Kos pa s Srbijo.Katastrofa slovenske zunanje politike,če sploh obstaja...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Vsi govorijo o mami Džejle Ramović, poglejte, zakaj
Psihologi opozarjajo na sindrom glavnega lika pri otrocih
Psihologi opozarjajo na sindrom glavnega lika pri otrocih
Toy Story 5: vrnitev legendarnih junakov, ki jih poznamo že 30 let
Toy Story 5: vrnitev legendarnih junakov, ki jih poznamo že 30 let
Znani pevec objavil prvo fotografijo s hčerkico
Znani pevec objavil prvo fotografijo s hčerkico
zadovoljna
Portal
Po devetih letih zveze je padla odločitev, ki je ganila oboževalce
Dnevni horoskop: Device čaka produktiven dan, ribe so povezane s svojimi občutki
Dnevni horoskop: Device čaka produktiven dan, ribe so povezane s svojimi občutki
Zaroka pri 75-ih: vroča igralka našla ljubezen
Zaroka pri 75-ih: vroča igralka našla ljubezen
Nora rešitev za majhno stanovanje
Nora rešitev za majhno stanovanje
vizita
Portal
Dodajte te 3 sestavine svoji kavi: že po dveh požirkih bo vaš metabolizem hitrejši
Cervikalna spondiloza: težava, ki jo ima več kot 85 % starostnikov
Cervikalna spondiloza: težava, ki jo ima več kot 85 % starostnikov
Zakaj je zaščita pred soncem ključna tudi za preprečevanje prezgodnjega staranja kože
Zakaj je zaščita pred soncem ključna tudi za preprečevanje prezgodnjega staranja kože
Kako prepoznati vnetje žolčnika in preprečiti zaplete
Kako prepoznati vnetje žolčnika in preprečiti zaplete
cekin
Portal
Loterijska napaka: namesto 86.000 dobil le 17 evrov
Niste porabili starega dopusta? Preverite, ali ga še lahko rešite
Niste porabili starega dopusta? Preverite, ali ga še lahko rešite
Zakaj izbrati dinamičen poklic pravosodnega policista?
Zakaj izbrati dinamičen poklic pravosodnega policista?
Starši morajo vedeti, kje je meja
Starši morajo vedeti, kje je meja
moskisvet
Portal
ALF ostal brez 'mame': umrla zvezda kultne serije
Resnica o piščančjih medaljonih: Kaj se skriva pod zlato skorjico?
Resnica o piščančjih medaljonih: Kaj se skriva pod zlato skorjico?
Mislil je, da ima vse pod nadzorom. Potem je prišla kriza srednjih let
Mislil je, da ima vse pod nadzorom. Potem je prišla kriza srednjih let
Od kraljeve palače do razpadajoče hiše: usoda nekdanje žene tajskega kralja pretresa javnost
Od kraljeve palače do razpadajoče hiše: usoda nekdanje žene tajskega kralja pretresa javnost
dominvrt
Portal
Eden najlepših hroščev v Evropi, ki ga večina ljudi nikoli ne vidi
Kako pobeliti nogavice: naravne tehnike brez kemikalij
Kako pobeliti nogavice: naravne tehnike brez kemikalij
Lepo cvetje, ki lahko povzroči hudo zastrupitev
Lepo cvetje, ki lahko povzroči hudo zastrupitev
Sistem petih con za popolno organizacijo kuhinje
Sistem petih con za popolno organizacijo kuhinje
okusno
Portal
Če to pojeste za zajtrk, ne boste lačni vse do poznega popoldneva
Vse na enem pekaču: 5 poletnih kosil, ki navdušijo brez dolgega kuhanja
Vse na enem pekaču: 5 poletnih kosil, ki navdušijo brez dolgega kuhanja
Brezmesna jed iz petih sestavin, ki bo navdušila tudi najbolj izbirčne
Brezmesna jed iz petih sestavin, ki bo navdušila tudi najbolj izbirčne
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
voyo
Portal
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
NeRealno
NeRealno
Moje sonce
Moje sonce
Čistilka
Čistilka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758