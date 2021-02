Poostren nadzor: inšpektorji na Krvavcu večjih kršitev niso zaznali

Naše največje smučišče te dni praktično poka po šivih. Vsak dan ga obišče tudi do 2.000 smučarjev. A zaradi skoraj vsakodnevne prisotnosti inšpektorjev ni veliko prostora za napake. "Ko se zberejo domači skupaj, so brez mask, drugače pa imajo ves čas maske gor," razlaga obiskovalec, drugi pohvali vestnost delavcev na smučišču: "Če nimaš maske gor, rečejo. Lepo kontrolirajo, res, pohvalim."

Sončen petek so kljub visokim, skoraj poletnim temperaturam, za spust po belih strminah na Krvavcu izkoristili številni. "Lepše ne more biti," pove eden izmed smučarjev. "Ni boljše izkoriščenega dneva," se strinja drugi.

Ali smučarji resnično sledijo vsem navodilom, so se inšpektorji na lastne oči prepričali tudi danes, a večjih kršitev niso zaznali. "Smo imeli kar nekaj obiskov inšpektorjev, vendar do sedaj so bili zadovoljni s tem, kako opravljamo svoje delo," pojasnjuje Barbara Božič iz Službe za marketing na smučišču Krvavec.

V preteklem tednu so zdravstveni in infrastrukturni inšpektorji na slovenskih smučiščih sicer zaznali nekoliko več kršitev kot prej, izdali so 104 opozorila. "Za prihajajoči konec tedna pa napovedujemo skupen poostren nadzor zdravstvenega inšpektorata, inšpektorata za infrastrukturo in Policije na vseh odprtih smučiščih po Sloveniji," opozarja Deana Potzaz zdravstvenega inšpektorata.

Smučarji, kot ugotavljajo inšpektorji, namreč pogosto grešijo pri najosnovnejšem ukrepu, to je nošenju mask. Te so ob novem pravilu, da so na sedežnici lahko zasedena vsa mesta, ključne.