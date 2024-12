Nadzor nad centrom za varovanje pokazal nekatere nepravilnosti

V zadnjih dneh so namreč letele kritike na račun dela policije, češ da ne obvladuje več varnostne situacije v državi. Svoje pa je na ogenj nedavno prilil tudi premier Robert Golob , ki je dejal, da razume odločitev tožilke v zadevi Kavaški klan, ki se je odpovedala varovanju. "Verjamem, da se je počutila, da je nadzorovana, namesto da bi bila varovana. Informacije so pa potem odtekale, nenazadnje verjetno tudi v te kriminalne združbe," je dejal. Prav zaradi odtekanja informacij pa se je tudi sam odločil, da varnostno službo preseli na sekretariat vlade, je pojasnil Golob.

Minister Poklukar je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da se očitki o morebitnem odtekanju informacij iz Centra za varovanje in zaščito večkrat pojavijo.

Po njegovih besedah se sicer običajno izkaže, da gre za dezinformacije, konstrukte, a kljub temu lahko vnaša dvome in nemir. "Potem se ponavadi izkaže, da so te informacije neresnične, lahko so pa tudi resnične. V tem kontekstu tudi razumem izjavo predsednika vlade," je dejal Poklukar, ob tem pa dodal, da je Center za varovanje in zaščito profesionalna enota in si varovane osebe varnostnikov načeloma ne morejo izbirati. Golob se je že na začetku mandata odločil, da ta organizacijska enota sodi pod generalni sekretariat vlade, o čemer so sicer pogledi varnostnih strokovnjakov različni, je dejal.

Je pa minister odredil izredni nadzor nad delovanjem Centra za varovanje in zaščito. Poročilo nadzora, ki nosi oznako tajnosti interno in njegove vsebine Poklukar danes ni razkril, pa je pokazalo nekatere napake in nepravilnosti. Na podlagi tega poročila so pripravili obvezne usmeritve za generalnega direktorja policije, kako te nepravilnosti odpraviti, je dejal Poklukar. "Če se bo izkazalo, da pri samem varovanju ni bilo vse tako, kot je treba, bomo to seveda odpravili in v kolikor bo potrebna odgovornost, bo odgovornost tudi prevzeta," je še dejal.