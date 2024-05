Nadzor nad ljubljansko psihiatrično kliniko pokazal več sistemskih nepravilnosti

Komisija urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu na ministrstvu za zdravje na podlagi prejetih pritožb, pregleda dokumentacije od leta 2016 do oktobra lani in številnih razgovorov nasilja na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana ni nedvoumno potrdila, je v petek poročal Radio Slovenija. So pa ugotovili več sistemskih pomanjkljivosti. Po poročanju Radia Slovenija so v poročilu izrazili dvom v ustrezno prepoznavo poročanje in obravnavo nasilnih dogodkov. Vodstvu klinike so zato predložili skoraj 140 priporočil in ukrepov za obvladovanje in preprečitev tovrstnih dogodkov ter pozvali generalnega direktorja klinike Bojana Zalarja, naj prevzame odgovornost.

Na podlagi dejstev so ugotovili, da je bil Zalar o dogajanju na kliniki obveščen, vendar ni ustrezno ukrepal, saj da je iz prejete dokumentacije razvidno zanikanje vodstva in minimiziranje posameznih dogodkov. Kljub temu da je bilo anonimnih pritožb veliko ter da nadrejeni vedo veliko o navedenem nasilju, se ne ve, kdo je te prijave dejansko obravnaval, komu in na kakšen način so bile predstavljene ugotovitve ter za katere nepravilnosti so odredili strokovni nadzor.