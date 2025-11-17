Svetli način
Slovenija

Nadzor nad vozili, ki prevažajo otroke: dva avtobusa izločili iz prometa

Ljubljana, 17. 11. 2025 14.40 | Posodobljeno pred 2 urama

M.S.
8

Inšpektorji so izvedli poostren nadzor prevozov skupin otrok v cestnem prometu. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti so izdali šest plačilnih nalogov in izrekli tri opozorila. Dva avtobusa so napotili na izredni tehnični pregled, kasneje pa so ju izločili iz prometa do odprave napak.

V okviru nadzora so inšpektorji skupno izvedli 89 inšpekcijskih pregledov, od tega 65 s področja spoštovanja socialne zakonodaje in 24 pregledov tehnične brezhibnosti vozil.

Lokacija nadzorov je bila predvsem okolica osnovnih šol in druge lokacije, kjer se izvajajo organizirani prevozi otrok. 

Poškodovan nosilec, ki je povezan z zračnim blažilnikom
Poškodovan nosilec, ki je povezan z zračnim blažilnikom FOTO: Inšpektorat za infrastrukturo

Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti so inšpektorji v prekrškovnem postopku izdali šest plačilnih nalogov s predpisanimi globami in izrekli tri opozorila, predvsem zaradi kršitev pravil o tedenskih počitkih voznikov, pomanjkljivosti pri tehnični brezhibnosti vozil in uporabi tahografov. 

Zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti sta bila za dva avtobusa odrejena izredna tehnična pregleda, in sicer zaradi nepravilnosti, povezanih z identifikacijo vozila, zavorno opremo, vidljivostjo, svetlobno opremo, osmi, pnevmatikami in obesami. 

Za oba avtobusa so po potrjenih nepravilnostih na izrednem tehničnem pregledu odredili izločitev iz prometa do odprave napak.

Obrabljen profil pnevmatike na avtobusu
Obrabljen profil pnevmatike na avtobusu FOTO: Inšpektorat za infrastrukturo

"Inšpektorji za cestni promet z izvajanjem tovrstnih nadzorov skušajo prispevati k večji varnosti otrok v cestnem prometu in k izboljšanju spoštovanja zakonodaje na področju prevozov potnikov. S tovrstnimi nadzori bodo nadaljevali tudi v prihodnje, z namenom zagotavljanja najvišje ravni varnosti pri organiziranih prevozih otrok," so še zapisali na inšpektoratu za infrastrukturo. 

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BUONcaffee
17. 11. 2025 16.41
Kako so pa naredili tehnične preglede, da imajo dotrajana vozila??? Vidim na cesti razpadajo avtomobile, pa se sprašujem kako jom rata skozi tehnični.
ODGOVORI
0 0
Vlahek
17. 11. 2025 16.31
IN TOMJE VSE KAR BOSTE NAREDIL????ZA NASE OTROKE?????? TAKOJ ZAPRET FIRMO ODPOKLIC VSEH VOZIL PREGLED VSEH VOZIL......PA KAJ JE Z VAMI SPET BOSTE ČAKAL DA OTROKMUMRE PREDEN BOSTE UKREPALI...PA ZIHER JE LASTNIK FIRME SLOVENEC 10000%
ODGOVORI
0 0
Vlahek
17. 11. 2025 16.31
SLOVENSKA POLICIJA JE SRAMOTA
ODGOVORI
0 0
BUONcaffee
17. 11. 2025 16.44
Pa tehnicne preglede kateri so pregledovali vozila
ODGOVORI
0 0
Kana-1
17. 11. 2025 16.14
+5
Manjka se tega večkrat.
ODGOVORI
5 0
Omizje
17. 11. 2025 15.49
+1
zakaj ne objavite imen podjetja
ODGOVORI
4 3
bandit1
17. 11. 2025 15.42
+2
Pa to so včasih miličniki in po tem policaji med rednim delo delali, ne pa neke akcije 1 na 2 leti.
ODGOVORI
4 2
Stauffenberg
17. 11. 2025 16.07
Delajo skupaj.
ODGOVORI
0 0
