Nadzor nad vozili, ki prevažajo otroke: dva avtobusa izločili iz prometa

V okviru nadzora so inšpektorji skupno izvedli 89 inšpekcijskih pregledov, od tega 65 s področja spoštovanja socialne zakonodaje in 24 pregledov tehnične brezhibnosti vozil.
Lokacija nadzorov je bila predvsem okolica osnovnih šol in druge lokacije, kjer se izvajajo organizirani prevozi otrok.
Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti so inšpektorji v prekrškovnem postopku izdali šest plačilnih nalogov s predpisanimi globami in izrekli tri opozorila, predvsem zaradi kršitev pravil o tedenskih počitkih voznikov, pomanjkljivosti pri tehnični brezhibnosti vozil in uporabi tahografov.
Zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti sta bila za dva avtobusa odrejena izredna tehnična pregleda, in sicer zaradi nepravilnosti, povezanih z identifikacijo vozila, zavorno opremo, vidljivostjo, svetlobno opremo, osmi, pnevmatikami in obesami.
Za oba avtobusa so po potrjenih nepravilnostih na izrednem tehničnem pregledu odredili izločitev iz prometa do odprave napak.
"Inšpektorji za cestni promet z izvajanjem tovrstnih nadzorov skušajo prispevati k večji varnosti otrok v cestnem prometu in k izboljšanju spoštovanja zakonodaje na področju prevozov potnikov. S tovrstnimi nadzori bodo nadaljevali tudi v prihodnje, z namenom zagotavljanja najvišje ravni varnosti pri organiziranih prevozih otrok," so še zapisali na inšpektoratu za infrastrukturo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.