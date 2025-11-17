Nadzor nad vozili, ki prevažajo otroke: dva avtobusa izločili iz prometa

Inšpektorji so izvedli poostren nadzor prevozov skupin otrok v cestnem prometu. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti so izdali šest plačilnih nalogov in izrekli tri opozorila. Dva avtobusa so napotili na izredni tehnični pregled, kasneje pa so ju izločili iz prometa do odprave napak.

V okviru nadzora so inšpektorji skupno izvedli 89 inšpekcijskih pregledov, od tega 65 s področja spoštovanja socialne zakonodaje in 24 pregledov tehnične brezhibnosti vozil. Lokacija nadzorov je bila predvsem okolica osnovnih šol in druge lokacije, kjer se izvajajo organizirani prevozi otrok.

Poškodovan nosilec, ki je povezan z zračnim blažilnikom FOTO: Inšpektorat za infrastrukturo icon-expand

Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti so inšpektorji v prekrškovnem postopku izdali šest plačilnih nalogov s predpisanimi globami in izrekli tri opozorila, predvsem zaradi kršitev pravil o tedenskih počitkih voznikov, pomanjkljivosti pri tehnični brezhibnosti vozil in uporabi tahografov. Zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti sta bila za dva avtobusa odrejena izredna tehnična pregleda, in sicer zaradi nepravilnosti, povezanih z identifikacijo vozila, zavorno opremo, vidljivostjo, svetlobno opremo, osmi, pnevmatikami in obesami. Za oba avtobusa so po potrjenih nepravilnostih na izrednem tehničnem pregledu odredili izločitev iz prometa do odprave napak.

Obrabljen profil pnevmatike na avtobusu FOTO: Inšpektorat za infrastrukturo icon-expand