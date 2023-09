Nadzor obratov javne prehrane glede zahtev zelenega javnega naročanja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) – Inšpekcija za kmetijstvo je v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, izvedla nadzor obratov javne prehrane glede upoštevanja zahtev zelenega javnega naročanj živil v letu 2023.

Nadzor je bil opravljen v javnih zavodih, kot so vrtci, šole, domovi starejših občanov in bolnišnice, glede izpolnjevanja določil Uredbe o zelenem javnem naročanju. Pregledanih je bilo 87 javnih zavodov: 21 vrtcev, 55 osnovnih šol in 11 drugih javnih zavodov.

Osem javnih ustanov je v obdobju nadzora doseglo 12- in več odstotni delež ekoloških živil, 15 javnih ustanov delež med 5 in 11 %, 58 javnih ustanov delež maj kot 5 %, pri šestih javnih ustanovah pa podatkov o deležu ekoloških živil ni bilo mogoče preveriti.

Pri nadzoru doseganja deleža živil iz shem kakovosti je bilo ugotovljeno, da je 24 javnih ustanov v obdobju nadzora doseglo 20- in več odstotni delež živil iz shem kakovosti, osem javnih ustanov je doseglo delež med pet in 19 %, 49 javnih ustanov delež manj kot 5 %, pri šestih javnih ustanovah pa podatka o deležu ekoloških živil ni bilo mogoče preveriti.

Ob tem opozarjajo, da pri nobeni od pregledanih javnih ustanov javni razpis še ni končan, zato niso bile dolžne izpolniti z uredbo določenih deležev ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti v času pregleda. Večina ustanov je sicer seznanjena z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju, deleži ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti, ki jih poskušajo doseči, vendar pri tem izpostavljajo težave predvsem glede doseganja deleža ekoloških živil.