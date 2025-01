Nadzor pokazal neskladja glede pogojev reje in veterinarske oskrbe

Kot so z uprave za varno hrano še sporočili za STA, bodo rejcu izdali odločbo, s katero bodo odredili ukrepe za odpravo neskladij, proti njemu pa bo uveden tudi prekrškovni postopek.

Solastnica kmetije Alenka Rojko je medtem za Delo povedala, da gre za manjše nepravilnosti: na eni strani hleva niso gorele luči in odlepljeni so bili praskalniki, na katerih si kokoši brusijo kremplje. Kot je pojasnila, bodo dobili ureditveno odločbo, po kateri bodo morali nepravilnosti odpraviti. To bodo storili do konca meseca, naprej pa naj bi vse potekalo utečeno, je nemoteno dobavo jajc in testenin javnim zavodom potrdila Rojkova.