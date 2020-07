Nadzor razkril napake pri delu policistov na meji: 1400 pregledov, a le 88 zasegov

Čeprav smo že 13 let v schengnu in so padle meje z Italijo, Avstrijo in Madžarsko, pa policija še vedno lahko nadzira in pregleduje vozila ter osebe, ki iz teh držav vstopajo v Slovenijo. Gre za tako imenovane izravnalne ukrepe. Po domače - policist lahko nekoga ustavi tudi v notranjosti naše države, mu pregleda dokumente, opravi osebni pregled in pregled vozila.

In prav to so lani nadzirali na notranjem ministrstvu. Do poročila pa so se dokopali na portalu Podčrto. Glavne ugotovitve pa: policisti zasežejo zelo malo nezakonitih predmetov ... ne spoštujejo zakonodaje, da morajo imeti za pregled utemeljen sum, da ima nekdo pri sebi dejansko prepovedane stvari. Medtem ko nadzor potnikov na letališčih zapostavljajo.

Za komentar smo prosili notranjega ministra Aleša Hojsa. "Jasno je, da so bile tam ugotovljene nekatere nepravilnosti. V glavnem so bile te nepravilnosti odpravljene. Moram reči, da se z delom poročila strinjam. Pričakujem, kot sem že večkrat povedal, od policije, da je bolj učinkovita, bi rekel uspešnejša," je dejal.

Hojs govori o zelo malo zaseženih nezakonitih predmetih, v letu 2018 le 88 predmetov. Številke so najslabše v kranjski policijski upravi, kjer so zasegli zgolj en predmet, najboljši pa so bili v Celju, kjer so jih ob pol manj pregledih zasegli kar 42.

Na policiji izpostavijo, da so lani te preglede policije pod drobnogled vzeli tudi v strokovni skupini za izpolnjevanje schengenskih pravil. Kjer pa niso ugotovili nepravilnosti. "Evalvacijski tim držav članic in evropske komisije je ugotovil in dal Sloveniji celo priznanje, da je sistem izravnalnih ukrepov primer dobre prakse," je povedal Peter Skerbiš iz sektorja mejne policije.

Izpostavil je konkreten primer - ustavili so avto, za katerega so sumili, da je ukraden. Sum je bil upravičen, vozilo so dejansko ukradli v Italiji. "Lastnik vozila niti sam ni vedel, da ima ukradeno vozilo. Na vztrajanje policista, italijanskega seveda, je šel v svojo garažo in garaža je bila dejansko prazna," je pojasnil.

Policija je sicer od Hojsovega predhodnika dobila usmeritve in obvezna navodila, kako odpraviti nepravilnosti. Kot so zapisali na notranjem ministrstvu, pa so te usmeritve in navodila doslej upoštevali.