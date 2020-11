Nadzori inšpektorjev ustavili naval gobarjev na Brkine

Nadzor, ki so ga opravili na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu v Brkinih, je očitno zalegel in ustavil naval gobarjev in nabiralcev kostanja. Inšpektorat je izdal 17 obvestil o prekršku in posredoval 32 predlogov za uvedbo postopka o prekršku, v krajevni skupnosti Rodik pa opažajo, da so se zadeve po intervenciji inšpektorjev umirile.

V oktobru so na območju Brkinov po poročanju nekaterih medijev doživeli pravi naval gobarjev in nabiralcev kostanja. Kot so na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana pojasnili, nadzor sicer opravljajo po uradni dolžnosti, podanih pa je bilo nekaj anonimnih prijav. Inšpektorat je skupno izdal 17 obvestil o prekršku in posredoval 32 predlogov za uvedbo postopka o prekršku na inšpekcijo za gozdarstvo. icon-expand Košara gob FOTO: iStock Na medobčinskem inšpektoratu sicer ne opažajo vidnih razlik v obnašanju prebivalstva v primerjavi s prejšnjimi leti. Je pa zato nad njihovim nadzorom zadovoljen Gregor Mihelj, predsednik Krajevne skupnosti Rodik, ki je bila med območji najbolj na udaru. Mihelj je tako ocenil, da je bil inšpekcijski nadzor zelo uspešen in da večjih navalov nabiralcev potem niso več zaznali. Sam sicer poudarja, da niso problematični občasni pohodniki, ki naberejo kilogram ali dva oz. dovoljeno količino gob ali kostanja, pač pa tisti posamezniki, ki svoje "nabirke" prodajajo naprej in jih je težje dobiti. Dodatni ukrepi po njegovem niti niso potrebni, kvečjemu bi bilo treba razmisliti o dopolnitvah obstoječe področne zakonodaje.