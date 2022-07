Nadzornemu svetu Pošte Slovenije bo predsedovala Urška Kežmah

Namestnica Urške Kežmah je Barbara Cerovšek Zupančič, so po ustanovni seji nadzornega sveta sporočili iz Pošte Slovenije. Člani nadzornega sveta so še Domen Trobec, Barbara Nose ter Sebastijan Roudi kot predstavniki kapitala ter Saša Gržinič, Dijana Kos in Vlasta Vidrih kot predstavniki sveta delavcev Pošte Slovenije.

Na seji so generalni direktor Pošte Tomaž Kokot ter člana poslovodstva Karmen Lebe Grajf in Sebastijan Gostenčnik nove člane nadzornega sveta seznanili z delovanjem družbe ter glavnimi strateškimi usmeritvami skupine.