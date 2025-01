Nadzorni odbor: Župan MO Krško ravnal nezakonito

"Nadzorni odbor je v svojem poročilu ugotovil, da je župan Mestne občine Krško mimo občinskega sveta in brez njegove odločitve skupščini družbe Kostak d. d. predlagal kandidata za člana Nadzornega sveta za mandatno obdobje 2024–2028. To je neposredno v nasprotju s Statutom Mestne občine Krško, ki v 16. členu določa, da je izvrševanje ustanoviteljskih in korporacijskih pravic občine v pristojnosti občinskega sveta. Poleg tega je zakonodaja jasna, da je županovo pooblastilo pri zastopanju občine v gospodarskih družbah omejeno z odločitvami občinskega sveta," so opozorili občinski svetniki.

S tem je, kot so zapisali občinski svetniki iz vrst Gibanja Svoboda, SD, SLS, Energično za Krško, OPL in samostojna občinska svetnica, župan ravnal nezakonito ter v nasprotju z načeli transparentnega in demokratičnega delovanja lokalne skupnosti.

Občinski svetniki so župana večkrat pravočasno opozorili na iztek mandata obstoječim članom Nadzornega sveta družbe Kostak d. d. in ga pozvali k spoštovanju zakonskih postopkov pri imenovanju kandidatov. "Kljub tem opozorilom je župan ravnal samovoljno, s čimer je pokazal izrazito neupoštevanje občinskega sveta kot najvišjega organa odločanja v občini," so zapisali svetniki.

Poudarili so tudi, da je iz poročila o nadzoru razvidno, da se župan Kerin ni odzval na osnutek poročila, pač pa da je oporekal nadzornemu odboru in se skliceval na domnevno nepristojnost. "To kaže na nespoštovanje vloge in avtoritete Nadzornega odbora kot neodvisnega nadzornega organa občine," so zapisali občinski svetniki.

"Županovo izogibanje sodelovanja z občinskim svetom ter njegova odločitev, da predloge kandidatov posreduje skupščini družbe brez predhodne potrditve občinskega sveta, kažeta na politično motivirano kadrovanje. To ravnanje spodkopava sistem zavor in ravnovesij ter krši temeljna načela zakonitega in odgovornega vodenja občine," so zapisali.

Župana so pozvali, naj preneha z neprimernimi praksami in začne spoštovati zakonodajo ter odločitve občinskega sveta. "Prepričani smo, da lahko le z zakonitim in transparentnim delovanjem lokalnih oblasti zagotovimo nadaljnji razvoj Mestne občine Krško ter zaupanje občank in občanov v delo javnih funkcionarjev. V interesu vseh nas je, da se podobni primeri nezakonitega ravnanja v prihodnje ne ponovijo," so v svoji skupni izjavi sklenili občinski svetniki.

Kostak pod drobnogledom zaradi odlaganja odpadkov

Kot je pred časom pisal portal Necenzurirano, družba Kostak že vrsto let velja za hišnega gradbinca Mestne občine Krško, ki ji je podelila tudi številne koncesije, med drugim za ravnanje z odpadki, oskrbo s pitno vodo, vzdrževanje občinskih javnih cest in pogrebne storitve. MO Krško je sicer tudi večinska lastnica Kostaka, družbe, ki se je znašla pod drobnogledom zaradi obtožb o nezakonitem zakopavanju odpadkov.