Nadzorni svet SDH za novega predsednika uprave imenoval Žigo Debeljaka

Kadrovska komisija Profil, ki je sodelovala pri iskanju primernega kandidata za vodenje SDH, je pripravila nabor kandidatov, ki so izrazili interes za vodenje SDH, o kandidatu, ki ga je po razgovorih predlagala nominacijska komisija, pa so zadnjo danes rekli nadzorniki.

Za novega predsednika uprave so tako imenovali Žigo Debeljaka, ki so ga kot najresnejšega kandidata za vodenje SDH omenjali že pred tem. Nadzorniki SDH so Debeljaka imenovali soglasno. Predsednica nadzornega sveta Karmen Dietner pa je po imenovanju izpostavila, da so pred SDH intenzivni in strokovni procesi pripajanja Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) k holdingu, priprave letnega načrtovanja upravljanja kapitalskih naložb države za leto 2023 ter priprave strokovnih podlag za novo strategijo upravljanja.

"Žiga Debeljak ima bogate vodstvene izkušnje ter močan nabor strokovnega znanja in kompetenc, ki jih SDH potrebuje tako za uspešno izvedbo navedenih projektov kot tudi za nadaljnji razvoj institucije in ključne dejavnosti upravljanja v prihodnosti. Veselimo se sodelovanja z njim in mu želimo uspešno delo," je poudarila Dietnerjeva. Debeljak je prepričan, da bodo s sodelavkami in sodelavci v SDH ter novimi, ki se jim bodo pridružili s prevzemom dejavnosti DUTB, "uspešno in odgovorno uresničevali začrtane strategije upravljanja državnega premoženja v zelo zahtevnih in negotovih gospodarskih okoliščinah ter uveljavljali najboljše prakse korporativnega upravljanja v družbah s kapitalsko naložbo države".