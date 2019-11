Nadzorni svet Malenića poziva k odstopu

Po tem, ko je po spletu zaokrožil posnetek, na katerem direktor stanovanjskega sklada Mestne občine Koper Goran Malenić v pisarni s steklenico šampanjca v roki pleše na mizi, že pred tem pa je zaradi vožnje pod vplivom alkohola ostal brez vozniškega dovoljenja, so se odzvali tudi v nadzornem svetu in v sporočilu za javnost zapisali:"V luči zadnjih dogodkov povezanih z direktorjem JSS MOK, g. Goranom Malenić, ko so ga policisti ustavili in ugotovili vožnjo pod vplivom alkohola ter neustrezno uporabo poslovnih prostorov JSS, smo se včeraj člani NS JSS sestali in se do dogodkov opredelili kot nesprejemljiv."