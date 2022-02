Nadzorni svet Pošte za generalnega direktorja imenoval člana SDS Tomaža Kokota

Nadzorni svet Pošte Slovenije je za polni mandat generalnega direktorja imenoval Tomaža Kokota iz stranke SDS, ki naj ne bi izpolnjeval pogojev za zasedbo tega položaja. Kokotov mandat bo trajal pet let. Nadzornikom so se predstavili trije kandidati.

icon-expand Pošta Slovenije FOTO: Pošta Slovenije

Letos marca je na položaj Borisa Novaka, ki je Pošto Slovenije vodil od leta 2012, sedel Tomaž Kokot, svetnik stranke SDS iz Poljčan. 33-letnik, ki se je soočal z očitki, da za vodenje tako velikega podjetja nima dovolj izkušenj, je po več mesecih prizadevanj njegove stranke vendarle dobil poln mandat, potem ko je od marca zasedal mesto vršilca dolžnosti generalnega direktorja. Kot so sporočili iz družbe, je novi generalni direktor mandat nastopil z današnjim dnem, člana poslovodstva pa ob njem ostajata Sebastijan Gostenčnik, ki je mandat nastopil 16. septembra, in Karmen Lebe Grajf, ki je z mandatom začela 18. oktobra lani. Postopke imenovanja novega poslovodstva je nadzorni svet začel novembra, za izbor najprimernejših kandidatov pa pooblastil zunanjo kadrovsko agencijo, ki mu je v ožji izbor posredovala tri kandidate. Predsednik nadzornega sveta Ervin Renko je ob današnjem imenovanju izrazil veselje, da so zaključili s postopkom, s čimer je Pošta po njegovem dobila kompetentno upravo, ki bo vodila družbo do preboja v vodilno poštno logistično skupino. "Nadzorni svet je odločitev sprejel na osnovi priloženih programov kandidatov, predstavitev in poročila strokovne kadrovske agencije, ki je poleg izpolnjevanja formalnih pogojev ugotavljala kompetence kandidatov na podlagi psihološkega testiranja in razgovorov," je pojasnil Renko.

icon-expand Tomaž Kokot FOTO: Posnetek zaslona

Kokot po mnenju nadzornikov, tako Renko, izpolnjuje vse pogoje za vodenje skupine z okoli 8000 zaposlenimi, saj ima primerljive izkušnje za vodenje velike gospodarske družbe, poleg tega pa naj bi jih prepričal s svojim dosedanjim delom in poslovnimi rezultati, ki jih je Pošta Slovenije dosegla v letu 2021. Kokot je ob imenovanju dejal, da funkcijo jemlje s polno odgovornostjo ter zavezo nadzornemu svetu za udejanjenje vizije celotne skupine Pošte Slovenije. "Verjamem, da sem v zadnjem letu kot začasni generalni direktor dokazal, da se znam spoprijeti z aktualnimi izzivi in ključnim ciljem, to pa je zagotavljati uspešen razvoj skupine," je dejal.

Pošta Slovenije je po za zdaj še nepopolnih podatkih lani izpolnila pričakovanja lastnika in dosegla rekordne prihodke iz poslovanja. Kot kaže po prvih enajstih mesecih lanskega leta, so ustvarili 423 milijonov evrov prihodkov, kar je za desetino več kot v enakem obdobju leta 2020 ter sedem odstotkov nad načrtom.

Kot je decembra povedal odpuščeni koordinator v pravnem oddelku, sicer član LMŠ, naj bi na Pošti izvajali čistko kadrov, ki so blizu bivšemu direktorju. Naš sogovornik je takrat dejal, da so na oddelku za pravne zadeve začeli zaposlovati kadre, povezane z aktualno vlado in največjo stranko. Tako da naj bi službo dobili partnerka ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča ter Barbara Klajderič, kandidatka za poslanko SDS na naslednjih državnozborskih volitvah. Kot je povedal, je vodstvu šlo v nos dejstvo, da je javno izražal nasprotovanje vladi.