Pravni strokovnjak: Pravne podlage za ustavitev financiranja STA ni bilo

Predstavniki vodstva, zaposlenih in sodelavcev STA so v ponedeljek opozorili, da mineva že 12. dan, ko ostajajo brez plačila za delo, ki so ga v okviru javne službe opravili v oktobru. Urad vlade RS za komuniciranje (Ukom) in vlado so ob tem ponovno pozvali, naj spoštujeta zakon o STA in naj v skladu s podpisano pogodbo za letošnje leto Ukom poravna svoje obveznosti do STA.

"Pogojevanje izplačila z zahtevo po podatkih, za katere, kot se je izkazalo tudi po pojasnilih samega Ukoma poslanki SMC Janji Sluga, Ukom nima pooblastila, pač pa je do njih upravičena le vlada, je nedostojno," so zapisali v skupnem sporočilu vodstva STA, uredniškega kolegija, sveta delavcev, zastopstva in sindikata novinarjev STA.

Ukom po njihovi oceni z neplačilom nase prevzema odgovornost za nezakonito odtegovanje sredstev agenciji in za usodo okoli 100 zaposlenih, ki jim pred prazniki grozi, da ostanejo brez plačila.

"In to v letu, ko zaposleni opravljamo izjemno delo pri obveščanju javnosti o epidemiji, ko smo naredili bistveno več vsebin kot lani in to v izjemno zahtevnih okoliščinah, ko smo bili tudi sami dnevno izpostavljeni nevarnosti okužbe," so poudarili.