Nadzorni svet STA za novo direktorico imenoval Mojco Prelesnik

Do menjave na čelu STA prihaja, ker je sedanji direktor Igor Kadunc podal odstopno izjavo. S funkcije se poslavlja sredi maja. Za vodenje STA od sredine maja do prihoda nove direktorice bo nadzorni svet v kratkem imenoval vršilca oziroma vršilko dolžnosti direktorja.

Mojca Prelesnik je dejala, da se je na razpis za direktorico STA prijavila, ker verjame v delo novinark in novinarjev ter zaposlenih na agenciji, ki opravljajo pomembno poslanstvo obveščanja javnosti. Vodenje agencije vidi kot velik izziv in veliko odgovornost, saj gre za pomemben medij, na čelu katerega bo "lahko še naprej sledila vrednotam, ki jih je v ospredje postavljala tudi v svoji dosedanji karieri, to so strokovnost, nepristranskost, transparentnost, neodvisnost od politike in integriteta".

Med ključnimi izzivi, ki jo čakajo ob nastopu nove funkcije, je navedla sprejem novega zakona o STA, ki mora zagotoviti ustrezne pogoje za institucionalno, finančno in uredniško avtonomijo agencije ter preprečiti zlorabe, kot smo jim bili priča s še ne pozabljeno ustavitvijo financiranja agencije. "STA je pomemben člen medijske krajine in družbe in eden ključnih stebrov za normalno delovanje demokracije v družbi. Zato ima država obvezo, da poskrbi za pogoje za njeno stabilno delovanje in njen razvoj. Na drugi strani pa je obveza STA, da je v luči družbene odgovornosti zavezana k visokim profesionalnim novinarskim in etičnim standardom," je poudarila.

Dodaten izziv pa bo pridobivanje prihodkov na trgu, zlasti v času zahtevnih razmer na medijskem trgu in ob hitrem tehnološkem razvoju. A tudi tu vidi za STA veliko priložnosti, ki jih lahko doseže z ekipo agencije.