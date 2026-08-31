Nadzorniki Gen energije za novega direktorja imenovali Andreja Vizjaka

Kot so iz družbe Gen energija sporočili za javnost, je Andrej Vizjak na seji nadzornega sveta predstavil program dela in zatrdil, da se bo zavzemal za "stabilno in varno proizvodnjo električne energije iz proizvodnih objektov Skupine Gen, zlasti Nek, ter nadaljeval aktivnosti glede izgradnje novega bloka JEK2, Hidroelektrarne Mokrice in ostalih načrtovanih proizvodnih objektov".

Napovedal je tudi zavzemanje za razrešitev odnosa z družbo Gen-I.

Ob Vizjaku, ki je pred nastopom funkcije generalnega direktorja deloval v skupini Gen kot vodja strateškega razvoja v družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi ter kot direktor njene hčerinske družbe Partner, v poslovodstvu Gen energije na mestu poslovnega direktorja ostaja Bruno Glaser.

Nada Drobne Popović je sicer Gen energijo vodila od 1. decembra lani, ko je s položaja generalnega direktorja odstopil Dejan Paravan. Mandat bi ji sicer moral izteči 1. julija 2028. Pred tem je bila Drobne Popović od julija 2024 članica poslovodstva, in sicer finančna direktorica.