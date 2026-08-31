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Slovenija

Nadzorniki Gen energije za novega direktorja imenovali Andreja Vizjaka

Ljubljana, 31. 08. 2026 16.15 pred 49 minutami 2 min branja 68

Avtor:
M.S. STA
Andrej Vizjak

Nadzorni svet družbe Gen energija je z mesta generalne direktorice odpoklical Nado Drobne Popović in za novega direktorja imenoval Andreja Vizjaka. Trikratni minister v vladah Janeza Janše je bil imenovan za štiriletni mandat.

Kot so iz družbe Gen energija sporočili za javnost, je Andrej Vizjak na seji nadzornega sveta predstavil program dela in zatrdil, da se bo zavzemal za "stabilno in varno proizvodnjo električne energije iz proizvodnih objektov Skupine Gen, zlasti Nek, ter nadaljeval aktivnosti glede izgradnje novega bloka JEK2, Hidroelektrarne Mokrice in ostalih načrtovanih proizvodnih objektov".

Napovedal je tudi zavzemanje za razrešitev odnosa z družbo Gen-I.

Ob Vizjaku, ki je pred nastopom funkcije generalnega direktorja deloval v skupini Gen kot vodja strateškega razvoja v družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi ter kot direktor njene hčerinske družbe Partner, v poslovodstvu Gen energije na mestu poslovnega direktorja ostaja Bruno Glaser.

Nada Drobne Popović je sicer Gen energijo vodila od 1. decembra lani, ko je s položaja generalnega direktorja odstopil Dejan Paravan. Mandat bi ji sicer moral izteči 1. julija 2028. Pred tem je bila Drobne Popović od julija 2024 članica poslovodstva, in sicer finančna direktorica.

Nada Drobne Popović
Nada Drobne Popović
FOTO: GEN - ENERGIJA

Do menjave vodstva Gen energije prihaja nekaj tednov po spremembi sestave nadzornega sveta, do katere je prišlo po izteku mandata dotedanjim članom. V nadzornem svetu sedijo Martin Bratanič, Goran Brankovič, Gordana Radanovič, Nina Marin, Goran Udovč in Štefan Belingar, zaposlene v nadzornem svetu pa zastopajo Jan Lokar, Katja Simončič Stropnik in Samo Fürst.

Andrej Vizjak je po izobrazbi magister elektrotehnike. Bil je minister v treh Janševih vladah, in sicer za delo, za okolje in prostor ter za gospodarstvo. Bil je še poslanec, dve leti tudi župan Brežic.

andrej vizjak gen energija nada drobne popović

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KOMENTARJI68

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mr.poper
31. 08. 2026 17.05
4 KARATNA ZGUBA Pa kaj ta JANŠA RES nima drugih ljudi kot te propadle politike
Odgovori
0 0
Rdečimesečnik
31. 08. 2026 17.04
Bravo
Odgovori
0 0
deltex
31. 08. 2026 17.03
Pa kaj ta SDS res nima enega mlajšega strokovnjaka, ki bi gledal malo širše? Pa se hvalijo, kako velik bazen strokovnjakov imajo... vedno eni in isti obrazi, nesposobni nakladači. Ti so še hujši od ZK . Gospod "glupi davki" še nikoli ni prinesel neke dodane vrednosti.
Odgovori
-1
0 1
ho?emVšolo
31. 08. 2026 17.01
Reinkarnirali so odpisanega Vizjaka, glupi davki. Še predtem je vlada kot edina v EU podprla Izrael in blokirala obsodbo širitve izraelskih naselbin. Janševa vlada prav testira državljane, kako daleč so pripravljeni še iti. Iz vsega tega je razvidno, da je dovoljeno prav vse, tudi če je v nasprotju z pravom in načeli demokracije. Na skupek vsega tega očitnega ravnanja, sem celo pomislila, da je bila Pirc Musar prometna nesreča lahko sproducirana s strani Izraela, da se oslabi urad predsednika države.
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+4
4 0
street45
31. 08. 2026 17.00
SDS vedno očita drugim da nimajo novih kadrov in vedno znova vidimo stare obraze.... Edini novi obraz, ki sem ga zasledil okoli SDS, je psihopat Mahnič in pa kriminalec prve klase Snežić... No, pa tudi Stevanović je neke vrste satelit tako kot Logar....
Odgovori
+4
4 0
JanezOrban
31. 08. 2026 17.00
Še en lopov,kam tone Slovenija?
Odgovori
+6
6 0
Pujček
31. 08. 2026 17.00
Kaj Gen-I bo zdaj plačeval glupe davke?
Odgovori
+3
3 0
wsharky
31. 08. 2026 16.59
podpiram Andreja in verjamem, da bo vsem konkurentom pirhe strl, tako ta bo GEN-I najmočnejši v Evropi
Odgovori
-5
1 6
Sir Oliver
31. 08. 2026 16.59
Hik, hik, u a sm spet... hik
Odgovori
+4
4 0
patria
31. 08. 2026 16.58
Tonemo, tonemo, tonemo... vprasanje je kako globoko...
Odgovori
+5
5 0
SpamEx
31. 08. 2026 17.02
v globine oceana
Odgovori
0 0
CrazyMachines
31. 08. 2026 16.58
Hahaha…evo vam JJ simpatizerji in ljubitelji nove desne vlade…sedaj vam povem kaj ste “izvolili” to kar vas bo obralo do kosti v naslednjih štirih letih! Gorivo je že skoraj pri 2€ za liter, subvencije niso bile podaljšane, na vrsto prideta še elektrika in plin, na RTV pa bo še slej ko prej prikazalo vodstvo novatv, itd., itd…naslednja štiri leta. Vam nikoli ne bo kapanalo v glavo, da če nimate milijonov na računu ste za JJ & compani brezpredmetni! Še najbolj sladko pri vsem tem pa je to, da mene vaše orgije nikoli ne bodo tako bolele kot pa vas, ki ste kot ovce izvolili JJ&co ter si boste morali pred drugimi iz sramu lagati, da je vse ok in da ful dobro živimo, v bistvu pa bo raja živela v čisti bedi medtem ko si bodo pokvarjeni bogataši kopali v vašem denarju.
Odgovori
+6
6 0
Cupko
31. 08. 2026 16.58
Je blagajna stranke potrebna podpore zato so postavili Vizjaka, ki se zavzema za glupe davke in bo sodnikom trl jajca, ko bodo ugotovili, da polni blagajno stranke in predvsem svoj žep, kar je dokazal z nakupom delnic Petrola pred dvigom marž
Odgovori
+5
5 0
Orisei1
31. 08. 2026 16.58
Resno? Gospoda "glupi davki" je ta vlada postavila za direktorja???? Pa podpiram trenutno vlado ampak to je pa svinjarija prve klase!
Odgovori
+4
4 0
Arlo
31. 08. 2026 16.56
Veste kako so rekli včasih? "nemoj da si levak"
Odgovori
+0
1 1
televizija2000
31. 08. 2026 16.56
Glupi davki
Odgovori
+8
8 0
Alergičen na levake
31. 08. 2026 16.56
Zdaj lahko pričakujemo, da bo Slovenija kot prva na svetu zgradila akumulacijsko jezero vina ... 😁🥂..hik ...
Odgovori
+2
4 2
sport5
31. 08. 2026 16.55
dokazano preverjen kradljivec, ki tere "jajca" neposlušnim
Odgovori
+6
9 3
progresivnidaveknastanovanja
31. 08. 2026 16.56
sodniki so največja korupcija v državi. Prav je imel in še ima.
Odgovori
-3
0 3
televizija2000
31. 08. 2026 16.55
Jajca tret kajne?
Odgovori
+4
6 2
tech
31. 08. 2026 16.54
All In The Family vlada, je strl kaka jajca za pizicijo?
Odgovori
+0
2 2
poper00
31. 08. 2026 16.54
Če bi tale spregovoril bi bilo vsaj tako hudo kot če bi Izraelci.Da pride človek na tak položaj po posnetku in ne v zapor je mogoče samo pod Janševo vlado.
Odgovori
+6
8 2
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