Ukrepanje zoper sindikalista na Pošti Slovenije: nadzorniki in SDH redkobesedni

Prah zaradi opozorila pred odpovedjo pooblaščencu Sindikata poštnih delavcev na Pošti Slovenije Saši Gržiniču se še ni polegel. Medtem ko se niz sindikalnih pisem podpore nadaljuje, drugi deležniki ostajajo redkobesedni. V nadzornem svetu Pošte pravijo, da spremljajo položaj zaposlenih, v SDH pa, da se zavzemajo za spoštovanje pravic delavcev.

V ponedeljek je odjeknila novica, da sindikalnemu zaupniku Gržiniču grozi izguba službe na Pošti. Delodajalec naj bi se za opozorilo pred odpovedjo odločil, ker je nepovabljen prišel na sestanek, na katerem so zaposleni prejeli ustno navodilo o novem načinu dostavljanja neprednostne pošte, in se na njem nedostojno vedel, očita pa mu še, da je z zbiranjem podpisov za referendum proti pokojninski reformi motil delovni proces. To je bilo že drugo opozorilo pred odpovedjo na Pošti v zadnjem času. Pred tem ga je namreč prejel tudi pismonoša, ker naj bi v nasprotju z navodili nadrejenih raznosil vso pošto.

Poštni nabiralnik FOTO: Shutterstock icon-expand

Poleg tega na mariborskem okrajnem sodišču teče postopek zoper generalnega direktorja Pošte Marka Cegnarja zaradi kršitve temeljnih pravic delavcev. Nekdanji vodja avtoparka Pošte Ivan Krošel je že pravnomočno dokazal nezakonito odpoved delovnega razmerja, poroča Večer. Predsednica nadzornega sveta Pošte Slovenije Urška Kežmah je zagotovila, da nadzorni svet Pošte "skrbno spremlja in tvorno sodeluje, v okviru svojih pristojnosti, pri vseh vprašanjih, ki zadevajo položaj zaposlenih v družbi". Podrobneje dogajanja ni želela komentirati. V Slovenskemu državnemu holdingu (SDH), ki je lastnik Pošte, pa se zavzemajo za spoštovanje pravic zaposlenih in spodbujanje socialnega dialoga v vseh družbah s kapitalsko naložbo države, so izpostavili za STA. Ta načela so zapisana tudi v kodeksu in njihovih priporočilih, pri čemer je poudarjen "pomen družbene odgovornosti, varnega in spodbudnega delovnega okolja ter spoštovanja človekovih pravic in dostojanstva zaposlenih". Na dogajanje na pošti so se odločneje odzvali v sindikalnih vrstah. Številni izrazi podpore so prišli že v ponedeljek, danes so se jim pridružili novi. V Sindikatu državnih organov Slovenije so izrazili "globoko zaskrbljenost, da se sindikalno delo onemogoča celo v javni gospodarski družbi". "Najprej napad na delavca, ki je predobro opravil svoje delo, ko je krepko presegel rok dostave, ki ga vi določate za navadne poštne pošiljke, nato še napad na Sašo Gržiniča, ki se je kot izvoljen predstavnik delavcev postavil v bran napadenemu kolegu. /.../ Očitki, ki sta jih deležna, so, milo rečeno, smešni, posledice pa skrajno resne," so zapisali v Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije. Da so ogorčeni nad "terorjem", so navedli v Sindikatu osebne asistence. Predstavniki Delavske koalicije so medtem danes ob očitku Gržiniču glede zbiranja podpisov za pokojninsko reformo izrazili pričakovanje, da bo politika vodstvo Pošte poklicala na odgovornost.