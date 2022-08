Nadzorniki SDH o imenovanju novega predsednika uprave družbe

Debeljak naj bi tudi po imenovanju na čelo SDH ostal v upravnem odboru DUTB, saj da gre za neizvršno funkcijo. To naj bi bilo povezano tudi s tem, da bodo DUTB zaradi izteka življenjske dobe najpozneje do konca leta pripojili k SDH, zato naj bi bilo smiselno, da ima nad tem pregled ena oseba. Priprave za pripojitev DUTB k SDH že potekajo, prav to pa bo ena ključnih letošnjih nalog vodstva SDH pod taktirko novega predsednika uprave. V upravi SDH sicer sedita še Janez Tomšič in Peter Drobež.