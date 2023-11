Nadzorniki Sončnega Kanina nepreklicno odstopili

Kot so sporočili zdaj že nekdanji nadzorniki, si je nadzorni svet upravljavca edinega slovenskega visokogorskega smučišča prizadeval za "učinkovito in gospodarno poslovanje družbe, vendar je pri svojem delu ugotovil, da niso izpolnjeni pogoji za nadaljnje skrbno in odgovorno opravljanje funkcije", pa tudi "da ne more zagotavljati ustreznega varovanja interesov in premoženja Občine Bovec".

Med glavnimi razlogi za odstop so navedli določene kršitve: malomarnost in neskrbno ravnanje direktorice Sončnega Kanina Manuele Božič Badalič. Očitajo ji tudi nepravočasno in kontradiktorno poročanje, zaradi česar so predlagali njeno razrešitev, ki pa je občinski svet kot pristojni organ ustanoviteljice ni obravnaval.

Nadzorni svet je po njihovih navedbah z namenom preprečevanja škode družbi in Občini Bovec predlagal izredno revizijo in skrbni pregled družbe, česar občina kot ustanoviteljica prav tako ni obravnavala.