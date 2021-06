Nagrada kresnik za roman Agni Boruta Kraševca.

Ob prejemu nagrade je Kraševec dejal, da je kresnik zanj izjemno priznanje. Od otroštva naprej si je namreč želel pisati, a mu ni uspevalo. Šele po 40. letu je nato začutil moč, da lahko piše. In to je bilo zanj eno najmočnejših doživetij v življenju. Kresnik mu pomeni priznanje, da so s knjigo zadovoljni tudi drugi. "Berite dobre knjige, življenje bo poskrbelo za vse ostalo," je sklenil lavreat, preden se je odpravil prižgati kresni ogenj.

Gre za ljubezensko dramo z elementi kriminalnega romana in inovativno poetiko, spleteno iz treh pripovednih linij: živalske, dekliške in odrasle. Njihove usode se prepletajo in iz novih gledišč razkrivajo tabuje, kot so incest, kanibalizem in poligamija.

Povezovalka večera Vesna Milek je avtorja pohvalila, da je šel globoko v lik igralke, povezano z uprizoritvijo Utve Čehova, pa tudi v lik kunke. Kraševec je dejal, da v "nekaterih temah živi že kot literat in prevajalec", denimo v drami, ki se pojavi v romanu, sicer pa se tudi že več let ukvarja s kunčjerejo. Se je pa pri pisanju iz perspektive živali ukvarjal s težavo, kako to naslikati, da bo učinkovito umetniško.

Kresnikovo žirijo so sestavljali Mimi Podkrižnik Tukarić (predsednica), Mateja Komel Snoj, Anja Mrak, Igor Žunkovič ter Igor Divjak. Nagrada je letos višja kot doslej in znaša 7000 evrov bruto. Prav tako so se podelitvi nagrade prvič pridružili tudi literati mlade generacije, ki so sodelovali pri projektu Mlado pero.

Za glasbeno uverturo v nocojšnji večer je poskrbela harfistka Zvezdana Novaković, ki je v nadaljevanju nastopila s koreografinjo in raziskovalko flamenka Urško Centa, glasbeni program pa sta zaokrožila Jani Kovačič in Laura Krajnc. Odlomke iz romanov so med prireditvijo brali igralke Polona Juh, Silva Čušin in Saša Mihelčič ter igralca Marko Mandić in Boris Ostan.