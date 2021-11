Nagrada ministra Vizjaka za glasove poslanca Simonoviča?

Namesto tega je za spremembo gradbene zakonodaje le nekaj dni kasneje, Vizjak podpisal pogodbo z zasebno družbo – odvetniško pisarno Neffat d.o.o. , ki jo vodi odvetnik Domen Neffat . Odvetniška družba naj ne bi imela referenc s področja gradbene in prostorske zakonodaje. Pogodba je vredna dobrih 19 tisoč evrov. Odvetnike so na ministrstvu za okolje, priznava Vizjak (odgovore ministrstva bomo predstavili v nadaljevanju), našli in k sodelovanju povabili sami.

Če začnemo na začetku. Zelo hitro po prevzemu ministrske funkcije, to je bilo konec lanske pomladi, je Andrej Vizjak na Ministrstvu za okolje in prostor razpustil Službo za sistem okolja in prostora, ki je delovala kot pravna služba ministrstva. Precej nenavadna poteza ministra, so nas opozorili viri, saj je ta kadrovsko zelo močna ekipa, specializirana za pripravo zakonodaje, že pripravljala obstoječi Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), zato bi bilo pričakovati, da bodo sodelovali tudi pri pripravi predlogov nove zakonodaje (tako gradbene - GZ-1, kot Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3). Vizjak je po naših podatkih ukinil vseh 12 delovnih mest znotraj te službe, zaposlene pa prerazporedil na druga delovna mesta, ki s pripravo zakonov nimajo nobene veze.

In zdaj tisto, kar najbolj bode v oči – spremembe gradbenega zakona v petem poglavju: Legalizacija objektov omogoča legalizacijo tako imenovanih črnih gradenj. To bo, če bo predlog sprejet v takšni obliki, kot je bil spisan, možno za objekte, ki so bili zgrajeni do konca aprila 2004. Torej tudi za nepremičnino v zaledju Kopra, čigar lastnik je poslanec Desus-a Branko Simonovič . Spomnimo, prvotno kmečko lopo je poslanec sproti in brez dovoljenj dograjeval vse od leta 1997 naprej, kar so pred časom razkrili na TV Slovenija. Danes v Semedeli nad Koprom stoji stanovanjska hiša s prekrasnim razgledom na slovensko Istro, v njej naj bi Simonovič tudi prebival.

Ministrstvo: O konfliktu interesov bi nas morali obvestiti v odvetniški pisarni

Na Ministrstvo za okolje in prostor smo naslovili številna vprašanja. Na primer, zakaj je minister razpustil Službo za sistem okolja in prostora? Odgovarjajo, da gre za reorganizacijo, ki je bila izvedena zaradi učinkovitega delovanja organa in da razpustitev ni povezana s pripravo prostorske zakonodaje. "Upoštevaje dejstvo, da so za posamezne zakonodajne predloge, razlago in v skladu z usmeritvami funkcionarja za izvajanje politike iz posameznega področja pristojni posamezni direktorati, je bilo ocenjeno, da bo delo potekalo učinkovitejše, če bodo javni uslužbenci Službe za sistem okolja in prostora neposredno vključeni v vse procese posameznega direktorata."

Kot smo že zapisali, so na ministrstvu potrdili, da so odvetniško pisarno Neffat izbrali sami: "Ministrstvo je k oddaji ponudbe pozvalo dva potencialna ponudnika. Odvetniška družba Neffat o.p. d.o.o. je podala najugodnejšo ponudbo, zato je Ministrstvo za okolje in prostor z njo sklenilo pogodbo za izvajanje pravne podpore pri pripravi sprememb zakonskih predpisov na področju prostora in graditve." O tem, kakšne reference imajo pa nič: "Za posredovanje izkušenj in referenc prosimo, da se obrnete neposredno na to družbo."