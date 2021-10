Nagrada za izvedbo varovanja vrha EU 2300 policistom

Policisti, ki so 5. in 6. oktobra med obiskom vrha EU-Zahodni Balkan izvajali naloge, povezane z izvedbo varovanja, bodo dodatno nagrajeni. Enako velja tudi za javne uslužbence, ki so opravljali naloge v zvezi z omogočanjem izvedbe varovanja. Skupno bo delovna uspešnost izplačana 2380 javnim uslužbencem.

Delovno uspešnost bodo javni uslužbenci za izvajanje nalog policije minuli teden prejeli iz naslova povečanega obsega dela po posebnem projektu Predsedovanje RS Svetu EU 2021, so navedli na ministrstvu za notranje zadeve. Da bodo vsi, ki so pretekli teden sodelovali pri varovanju državnikov, zbranih na vrhu, in vseh povezanih aktivnostih za vzpostavitev reda in miru, dodatno nagrajeni, pa je v sredo na družbenem omrežju napovedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs. icon-expand Na ministrstvu ocenjujejo, da bo delovno uspešnost prejelo skupno 2300 policistov. FOTO: Luka Kotnik Za neposredno izvedbo varovanja predvidevajo 20 odstotkov osnovne plače Višina dela plače za plačilo delovne uspešnosti se sicer določi v odstotku s sklepom predstojnika in obračuna od osnovne plače javnega uslužbenca. Sklepov za izplačilo povečanega obsega dela še niso izdali, predvidevajo pa, da bodo javni uslužbenci za naloge, neposredno povezane z izvedbo varovanja, prejeli delovno uspešnost v višini 20 odstotkov osnovne plače. Tisti, ki pa so opravljali naloge v zvezi z omogočanjem izvedbe varovanja, pa bodo prejeli delovno uspešnost v višini 10 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca. Celotna sredstva trenutno ocenjujejo na 875.000 evrov V to maso nagradnih sredstev so vključeni tudi pripadajoči prispevki od plač, ki jih mora obračunati delodajalec. Na ministrstvu ocenjujejo, da bo delovno uspešnost prejelo skupno 2300 policistov. Poleg policistov bodo delovno uspešnost v povezavi z izvedbo varovanja vrha EU dodelili predvidoma še 80 javnim uslužbencem na drugih delovnih mestih, ki so izvajali podporne naloge pri varovanju.