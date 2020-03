Nečastna nagrada bodeča neža za seksistično izjavo leta Bojanu Emeršiču

Igralec Bojan Emeršič je v intervjuju za Vikendimel kar nekaj izjav, ki jih je javnost v tekmovanju za nečastno nagrado bodečo nežo večkrat nominirala. Zmagovalna izjava, ki mu je prinesla nečastno nagrado, je bila: “Ni mi namreč všeč pretirana emancipacija zadnjih 15 let, ženske se borite za svoje pravice, ki pa jih že imate. To vpliva tudi na erotiko, kar pa ni prav, saj smo moški in ženske drugačni. Moški je od nekdaj lovec, zdaj pa izgublja svojo primarno vlogo.”

Organizatorji so v utemeljitvi zapisali, da izjava kaže na pomanjkljivo razumevanje enakosti med spoloma in prizadevanj žensk za enake možnosti ter napeljuje na to, da borba za pravice žensk neposredno ogroža doživljanje (moške) spolnosti.