Nagrada za delavce, ki ne koristijo bolniške? 'Igranje z denarjem na račun zdravja'

Na naše uredništvo so se obrnili zaposleni v škofjeloškem podjetju, ki je z novim letom uvedlo finančno nagrajevanje zaposlenih, ki ne koristijo bolniškega staleža. Potezo so označili za sramotno. V podjetju kot razlog za tak ukrep navajajo povečanje absentizma, ki v zadnjih letih postaja vse večja težava. Poleg tega nismo edini, se branijo, češ da zgolj sledijo uveljavljenim praksam v Sloveniji. Takšno nagrajevanje je moralno, etično in strokovno sporno, saj se bolezni s tem poglabljajo in kronificirajo, pa opozarja Metoda Dodič Fikfak s Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa. Strinjajo se v ZSSS, kjer so prepričani, da bi tudi zagovornik načela enakosti ugotovil, da gre za diskriminacijo.

OGLAS

Podjetje LTH Castings iz Škofje Loke je s 1. januarjem letos uvedlo nov model nagrajevanja individualne delovne uspešnosti za zaposlene. Ta predvideva finančno nagrajevanje zaposlenih, ki ne bodo koristili bolniškega staleža. Sprva so bili v predlog zajeti tudi spremstvo, nega, porodniški in očetovski dopust, po prejemu pripomb zaposlenih in uskladitvi s sindikatom pa so se omejili samo na bolniški stalež. Višina denarne nagrade znaša od 15 evrov bruto na mesec za štiri do šest mesecev nekoriščenja bolniškega staleža do 60 evrov bruto za zaposlenega, ki bolniške odsotnosti ne koristi več kot eno leto. "V kolikor zaposleni koristi bolniški stalež v katerem koli od navedenih tromesečij in v trajanju najmanj en dan, se bosta spremljanje izpolnjevanja kriterijev in nagrajevanja začela znova," so v dopisu svojim zaposlenim sporočili vodilni. Nov model nagrajevanja je v podjetju naletel na mešane odzive. Zaposleni, ki so nam dopis posredovali in želijo ostati anonimni, so ga označili za sramotnega. Trdijo tudi, da se v podjetju, ki ima svoje izpostave poleg Škofje Loke tudi v Ljubljani, na Trati, izven Slovenije, pa na Hrvaškem in v Severni Makedoniji, že več kot dve leti dogajata tudi mobing in poniževanje delavcev, tako slovenskih kot tujih.

Nekatera podjetja beležijo povečanje absentizma, zato so se odločila za finančno nagrajevanje zaposlenih, ki ne koristijo bolniškega staleža. FOTO: Shutterstock icon-expand

Pojasnila podjetja: Razlog za takšno nagrajevanje je povečanje absentizma Da prihaja do trenj predvsem med delavci, priznavajo tudi v sindikatu, v podjetju pa odgovarjajo: "V primeru pritožb zaposlenih ali zaznanih nesporazumov v kolektivih takoj odreagiramo s ciljem zaščititi zaposlene. Prav tako imamo vzpostavljen in sprejet ažuren pravilnik/sistem za prijavo notranjih kršiteljev, saj nam je ključno, da se zaposleni na delovnem mestu počutijo varno ter zaželeno." Glede novega modela nagrajevanja svojih zaposlenih pojasnjujejo, da v zadnjih letih, tako kot v celotnem slovenskem prostoru, tudi v oni beležijo povečanje absentizma, ki je vedno večja težava, saj še dodatno vpliva na pomanjkanje delovne sile. Kot pravijo, so v letih, ki so sledila pandemiji, zaznali porast koriščenja kratkotrajnega bolniškega staleža. "Konstantnemu trendu se zaradi dejstva, da je vsak zaposleni za nas zelo dragocen, posvečamo iz več zornih kotov in veliko pozornosti namenjamo podpori zaposlenim, da bi ostali zdravi." Uvedba novega modela, pojasnjujejo v LTH Castings, še dopolnjuje njihove aktivnosti po spodbujanju zdravja in dobrobiti zaposlenih, ki zajemajo organizacijo številnih aktivnosti znotraj podjetja. "Zagotavljamo redne zdravstvene preglede, spodbujamo športne aktivnosti, izobražujemo o skrbi za zdravje, omogočamo cepljenje proti gripi in covidu-19 itd. Predvsem pa želimo zaposlene ozavestiti in opolnomočiti, da lahko za svoje zdravje sami naredijo največ," zatrjujejo.

"LTH Castings je veliko podjetje, kjer zagotovo najvišjo dodano vrednost predstavljajo ravno zaposleni. Trudimo se zagotavljati stabilno delovno okolje, skrbimo za zdravje in varnost pri delu ter pošteno plačilo. Zaposleni vsako leto prejmemo božičnico ter regres v maksimalnem znesku."

Zmanjšanje števila bolniških odsotnosti po njihovih navedbah prispeva k povečanju produktivnosti in učinkovitosti podjetja. "Novi model nagrajevanja smo pripravili skupaj s sindikatom podjetja ter ga posredovali vsem zaposlenim. Največji poudarek modela je na dejstvu, da se nagradi posameznike, ki delajo, ko je nekdo odsoten in mora proizvodni proces normalno teči. Odzivi na model, ki sicer sledi uveljavljenim praksam v Sloveniji, so bili raznoliki, vendar večina zaposlenih razume in sprejema njegove cilje, ki so usmerjeni v skupno dobro in dolgoročno stabilnost podjetja," še pravijo. Na naše vprašanje, ali se jim ne zdi, da s tem svoje zaposlene spodbujajo, naj v službo prihajajo bolni, so odgovorili, da to nikakor ne drži. "Zaposlene že več kot desetletje ozaveščamo o zdravem načinu življenja ter promoviramo zdrav življenjski slog. Naše dosedanje aktivnosti spodbujanja zdravja in dobrobiti zaposlenih, ki zajemajo organizacijo številnih aktivnosti znotraj podjetja, od zagotavljanja rednih zdravstvenih pregledov in izobraževanja o skrbi za zdravje do spodbujanja športne aktivnosti ipd., smo dopolnili z uvedbo novega modela za nagrajevanje prisotnosti na delovnem mestu. Kot že rečeno, model sledi uveljavljenim praksam v Sloveniji in z njim ne želimo spodbujati, da zaposleni pridejo na delovno mesto v neustreznem zdravstvenem stanju, temveč si prizadevamo še dodatno dvigniti zavedanje zaposlenih o skrbi za lastno zdravje."

Dodič Fikfak: Takšno nagrajevanje je moralno, etično in strokovno sporno Metoda Dodič Fikfak s Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa je za 24ur.com pojasnila, da je takšno nagrajevanje v Sloveniji praksa, ki jo "vidimo tu in tam", predstavlja pa velik problem. "Da bi delavce stimulirali, da ne bi šli na bolniško, jim običajno dajo relativno majhno nagrado, a s tem stimulirajo predvsem delavce, ki so tako ali tako dobri in ki ne hodijo na bolniško. Tak človek zboli in se mu zdi, da je lažje bolan, zato si reče, da bo še nekaj zaslužil in ne bo šel k zdravniku. Na ta način odlaša z obiskom zdravnika in takrat se bolezen poglobi. Nagrajevanje za kratke bolniške je zelo velik problem, saj človek lahko zboli še huje, zdravnik pa tega ne prepreči, ker ga ne vidi," je prepričana. Njene trditve podpira analiza bolniškega staleža za zasebnike in javna podjetja, ki so jo naredili in ugotovili, da je resnost bolezni (merjena s tem, kako dolgo delavec ostane v bolniškem staležu zaradi iste diagnoze) tudi do 20-krat hujša pri delavcih, ki delajo pri zasebnikih kot tistih v javnem sektorju. "Argument, ki ga učimo že 15 let, je, da bolniškega staleža ne moremo preprečevati s tem, da nagrajujemo delavce, ki ne grejo v bolniški stalež." Poleg tega, opozarja, imamo v Sloveniji velik problem dolgotrajnih in ne kratkotrajnih bolniških odsotnosti. Finančno nagrajevanje tistih, ki ne koristijo bolniškega staleža, sicer ni zakonsko sporno, je pa zagotovo moralno, etično in strokovno sporno, poudarja. "To je dobesedno igranje z denarjem na račun zdravja. Ti kašljaš ali imaš bolečino v trebuhu in namesto, da bi ti šef rekel, da ostani dan ali dva doma, si odpočij oz. pozdravi bolečino, te bom nagradil, če prideš v službo. Zaradi tega obstaja veliko večja verjetnost, da se ta bolečina kronificira." Dodič Fikfakova izpostavlja še, da že 30 let opozarjajo, da v Sloveniji obstajajo določene regije, kjer je dogovor med zdravniki tak, da pacientu hitro in za malo časa predpišejo bolniško ter se ne pregovarjajo o tem, ali je ta upravičena ali ne. "Za dva, tri dni grejo na bolniško, nato pa pridejo nazaj in celokupen odstotek bolniškega staleža je v teh regijah najnižji. Tam, kjer komplicirajo, pa se bolezni kronificirajo in to je nevarnost." Ob tem ne trdimo, da delavci, ki nelegalno izkoriščajo bolniški stalež, ne obstajajo, še pravi, saj jim luknje v zakonodaji to omogočajo. "A ta delež je zelo majhen – morda 10- ali 15-odstoten. Seveda podpiramo to, da se določeni ukrepi za bolniški stalež izpeljejo na državnem nivoju. V podjetju pa bi se moralo ustvariti vzdušje, da bi delavec čutil moralno in etično dolžnost, da pride na delo takrat, ko to zmore."

V Zvezi svobodnih sindikatov so prepričani, da nagrajevanje prisotnosti na delu v povezavi z bolniškim staležem ni sprejemljivo in prinaša negativne posledice predvsem za delavke in delavce. FOTO: Shutterstock icon-expand

ZSSS: Zagovornik načela enakosti bi ugotovil, da gre za diskriminacijo V Zvezi svobodnih sindikatov (ZSSS) so prepričani, da nagrajevanje prisotnosti na delu v povezavi z bolniškim staležem ni sprejemljivo in prinaša negativne posledice predvsem za delavke in delavce. Kljub temu se še vedno občasno pojavijo primeri, ko se podjetja za to odločijo, navadno v povezavi z visokim odstotkom bolniškega staleža. "Nekaj časa že takšnih vprašanj sicer ni bilo, saj so nekatera podjetja to prej pogosto prakso ukinila in namesto tega uvedla bolj primerno nagrajevanje tistih, ki prevzamejo delo delavca, ki je na bolniškem staležu," so nam sporočili. Nagrajevanje prisotnosti na delu ima po njihovem mnenju dolgoročno negativne posledice na zdravje delavcev, saj ostajajo na delu kljub bolezni, ostali delavci pa tvegajo, da se tudi oni okužijo, če gre recimo za gripo, covid ali kaj podobnega. "Menimo, da bi tudi zagovornik načela enakosti v takem primeru ugotovil, da gre za diskriminacijo," so še dodali. Lidija Jerkič, predsednica ZSSS, je za našo rubriko Dejstva povedala, da veliko delavcev ne gre na bolniško, dokler to ni nujno potrebno. "Ostajajo na delovnem mestu bolni, posledično se njihove bolezni poslabšajo in traja dlje, da se vrnejo. Če gre za nalezljive bolezni, jih razširijo še med zaposlene. Razlog pa je velikokrat nagrajevanje delodajalcev za to, da ljudje ne odhajajo na bolniško. To stimulira ljudi, da ostanejo na delu bolni, kar ni prav."