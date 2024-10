V Ljubljani podelili nagrade za najboljše študentske znanstvene članke

Deset tisoč ameriških dolarjev za najboljše znanstvene članke študentk ter študentov in to že tretje leto zapored. Na Univerzi v Ljubljani so že tradicionalno podelili nagrade in pohvale doktorja Uroša Seljaka, profesorja astronomije in fizike s kalifornijske Univerze Berkley, ki je tudi sam za ključen prispevek k raziskavam v kozmologiji leta 2021 prejel prestižno nagrado Univerze Yale. A namesto da bi jo obdržal zase, se je odločil, da bo finančno nagrado v višini 150 tisoč dolarjev vložil v sklad, iz katerega bodo vsako leto finančno nagrado prejeli tudi najperspektivnejši slovenski študenti.