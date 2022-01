Nagrade kmetom in gozdarjem za shranjevanje ogljika v tleh

Po oceni Jožeta Podgorška smo tla kot neobnovljiv naravni vir v preteklosti velikokrat dojemali kot nekaj stalnega, nespremenljivega in samo po sebi umevnega, a moramo to spremeniti. "So ključna za doseganje zavez iz Evropskega zelenega dogovora, predvsem pri spopadanju s podnebnimi spremembami in izgubo biotske raznovrstnosti. Pomembno vlogo imajo pri prehodu na trajnostne prehranske sisteme, saj so največje skladišče ogljika in vsebujejo kar četrtino vse biotske raznovrstnosti," so njegove besede povzeli na kmetijskem ministrstvu.

Slovenija pozdravlja pobudo Evropske komisije za novo strategijo EU za tla. Ob tem pa, kot je poudaril Podgoršek, tudi država sama vlaga veliko truda v pridobitev kakovostnih in primerljivih podatkov o stanju kmetijskih tal, s čimer bodo mogoči analiza podatkov, spremljanje trenda stanja tal na nacionalni ravni, preverjanje učinkovitosti ukrepov skupne kmetijske politike in priprava novih predlogov za izboljšanje trajnostnega upravljanja tal. Vzpostavljen bo tudi digitaliziran sistem za spremljanje rodovitnosti tal.