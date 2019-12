Nagrade za izstopajoče študijske dosežke

Vsako leto se člani katedre za novinarstvo Fakultete za družbene vede poklonijo študentkam in študentom, ki izstopajo iz povprečja. Letos sta med nagrajenkami tudi novinarka oddaje 24UR Nika Kunaver in nekdanja urednica Vizite Katja Benčina, sicer študentski magistrskega študija novinarstva. Nagrade so simbolično podelili v Tednu univerze, ki letos praznuje stoto obletnico.

Katedra za novinarstvo že šestič zapored podelila nagrade za najboljše študentske izdelke v preteklem študijskem letu. "Pri številnih predmetih so tudi tokrat nastajali izvirni, poglobljeni in drzni novinarski in strokovni prispevki," pravi profesor dr. Igor Vobič, ki je ekipo v kateri sta sodelovali Nika Kunaverin Katja Bančinatudi nominiral za nagrado.

Nagrade za novinarstvo FOTO: Jernej Amon Prodnik

Nagrajenci so pripravili posebno oddajo ob 100-letnici Univerze v Ljubljani. "S kombinacijo različnih oblik so pogledali preteklost, razčlenili sedanjost in glede na trende razpravljali tudi o prihodnjem razvoju visokošolskega izobraževanja - ne z zaslepljenim navdušenjem ob okroglem jubileju, temveč z novinarsko distanco", je ob prejemu nagrade še dejal dr. Vobič.

Nika Kunaver je bila nagrade vesela in povedala: "Kot vem, je bila odločitev komisije soglasna, kar dokazuje, da smo oziroma so tudi študentje sposobni delati kvalitetno novinarstvo. Ekipa je bila zelo mešana, od nekaj tistih, ki že imamo izkušnje v novinarstvu, do študentov, ki so se s kamero in intervjujem srečali prvič. Vsak je dodal svoje v mozaik. Prav zato je po mojem mnenju nastala res dobra oddaja."