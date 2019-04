Nagradite svoje delavce z izletom v Vinsko klet Krško!

Ne glede kateri kotiček Dolenjske boste obiskali in si ga ogledali, pa vaš dan ne bo popoln, če ga ne boste sklenili v eni izmed dolenjskih zidanic ali kleti, kjer ponujajo kozarček odličnega dolenjskega vina.

Največja Cvičkova klet na svetu

Če želite izvedeti, kje v sodih zori Cviček – vinski posebnež, potem morate vsekakor obiskati vinsko klet Krško, ki z 1 mio. litri Cvička na leto, velja za največjo cvičkovo klet na svetu. Posebna pa ni le zaradi Cvička in drugih vin, ki jih pridelujejo, zapeljala vas bo tudi s svojim šarmom ter z nenavadnimi zgodbami, ki so se skozi stoletja prepletale z okolico in se prelile v vino.

Cvičkove brajde

Zgodba o vinu se začne s trgatvijo, ki traja ves mesec. Pridne roke najprej oberejo zgodnje sorte grozdja in končajo z žametovko oziroma žametno črnino. Ob devetdeseti obletnici vinske kleti Krško so zasadili Cvičkove brajde, ki vam jih bodo s ponosom pokazali. Trsno cepljenko žametne črnine so pripeljali iz mariborskega Lenta. Le-ta velja za za eno najstarejših trt na svetu.

Dobrodošlica s Cvičkom

Dolenjci o Cvičku ne pripovedujejo kot o vinu, temveč je zanje to živo bitje, ki ima svojo rojstvo, mladost in zrelost. Ima pa tudi svojo bogato zgodovino, ki se je prenašala iz roda v rod in je določala življenjski slog in osebnostne značilnosti ljudi, ki so trto skrbno obdelovali ter zanjo in ob njej živeli. Ime Cviček zasledimo že leta 1870, na prelomu 19. stoletja pa je začel dobivati svoje današnje značilnosti. Če boste obiskali vinsko klet, potem vam bodo dobrodošlico izkazali prav s Cvičkom, slovenskim vinskim posebnežem.