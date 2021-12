Nagradna igra: Al!ve Drops uradna čokolada slovenskih alpskih smučarjev

AL!VE zlati sponzor SLO SKI alpskih smučarskih reprezentanc

Ajdovski Incom LEONE, največji proizvajalec sladoleda in čokolade v regiji, je to zimo s svojo blagovno znamko sladoledov in čokolad AL!VE združil moči s slovenskimi smučarji in predstavil AL!VE Drops čokoladne kapljice. Slovenski alpski smučarski asi kot so Andreja Slokar, Ana Bucik, Meta Hrovat, Žan Kranjec in Štefan Hadalin, med drugimi, so bili vključeni že v samem procesu razvoja izdelkov. V letu 2021 so na svetovnem prvenstvu v Cortini d’Ampezzo ekskluzivno prvi testirali prve AL!VE Drops vzorčne čokoladne kapljice. Na podlagi njihovih mnenj je bila prvotna čokoladna receptura še izpopolnjena, AL!VE pa je z novo sezono postal zlati sponzor SLO SKI smučarskih reprezentanc.