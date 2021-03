Nagradna igra: natočite gorivo in se odpeljite v Ford Pumi!

Veste, kaj imajo skupnega Petrolova goriva Q Max in nas smučarski as, Žan Kranjec?

Vzdržljivost, zanesljivost in maksimalno moč, so prepričani v Petrolu, kjer so Žana izbrali za obraz prav posebne nagradne igre. V njej lahko s točenjem goriva na Petrolu zadenete čisto nov avto: izjemno Ford Pumo!

Tako vas družina Petrolovih visokokakovostnih goriv Q Max nagrajuje kar dvakrat – najprej s svojim odličnim delovanjem in zaščito motorja, nato pa še zato, ker vam lahko prinese več kot 300 bogatih nagrad. Poleg novega avta še Vitrex tekočino, brezplačno avtopranje ter 100 Zlatih točk za izjemne popuste na Petrolu.