Nagradna igra ob 10. obletnici delovanja

Ob 10. obletnici delovanja je Megabon skupaj z zvestimi partnerji pripravil 10 fantastičnih nagrad, s katerimi se želi zahvaliti več kot 500.000 zvestim uporabnikom in pozdraviti nove ljubitelje ugodnejših oddihov in izkušenj.

Za rezervacijo vašega poletnega dopusta še ni prepozno!

Ne glede na to, kakšne so vaše želje, ali imate raje morje, potovanje ali gorski oddih, boste tudi zadnji hip lahko ujeli nepozabne poletne počitnice. Na prvem slovenskem kuponskem portalu, specializiranem za turizem se dnevno objavljajo aktualne ponudbe po ugodnejših cenah – najdete jih tukaj.

Kako do ugodnega last minute dopusta?

V Megabonov iskalnik preprosto vpišete željeno destinacijo in obliko dopusta (družinski, za pare, mobilna hiška, križarjenje, hotel in letalo ...) ter pregledate ponudbo. Izberite tisto, ki vas najbolj navduši, preverite pri ponudniku, če je ponudba na voljo za vaše željene datume in po potrditvi kupite kupon. S kupljenim kuponom in potrditvijo izbranega ponudnika je vaša rezervacija zagotovljena.