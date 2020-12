Nagradna igra: slovensko podjetje podarja bogate nagrade

Več kot 35 % ljudi se srečuje s težavami na nohtih in kar 45 % s težavami na koži. Mnogi so s svojimi težavami prepuščeni samemu sebi ali zavedeni s poplavo zavajajočih informacij. Sama ideja in razvoj izdelkov z aktivnim kisikom izhajata iz potrebe ljudi in želje, da bi lahko ponudili izdelke, ki bi resnično pomagali ljudem z različno problematiko.

V čem je skrivnost izdelkov?

Inovativnost in neprimerljivost izdelkov OXILVER® je zapisana v njihovi sestavi, ki temelji na delovanju aktivnega kisika v kombinaciji z ustreznimi in visokokakovostnimi sestavinami. Tako se učinki posameznih sestavin dopolnjujejo in hkrati zagotavljajo visoko čistost, varnost in podobnost delovanja z biološkim sistemom našega telesa.

Ob stiku OXILVER® raztopine s tretirano površino se sprostijo mehurčki aktivnega kisika v obliki blagega penjenja, ki površino oskrbijo s kisikom, regenerirajo, negujejo in vlažijo. Izdelki delujejo antiseptično, zmanjšajo prisotnost škodljivih mikrobov ter pospešijo celjenje in obnovo prizadete površine.

OXILVER za kožo in nohte

OXILVER® Skin pršilo in gel sta namenjena negi zdrave kože ali kot pomoč pri tretiranju nečiste, suhe, pordele, razdražene in občutljive kože, ki je pogost sopojav pri aknah, ekcemih, vnetjih, luskavici in drugih. Površino očistita, navlažita, pomirjata, oksigenirata in obnavljata.

OXILVER® Nail pršilo je namenjeno tako negi kot tretiranju težav na nohtih, kot so glivične okužbe, vraščeni, poškodovani in lomljivi nohti. Poveča njihovo trdnost in jim povrne zdrav videz.