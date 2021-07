Nagradna igra: zajemi največjo žlico Leone sladoleda in osvoji oddih v Sloveniji!

icon-expand

Tako kot Slovenija tudi LEONE, priljubljeni sladoledi iz Ajdovščine, letos praznujejo 30 let! Leta 1991 je namreč Andrej Slokar, lastnik in inovator podjetja Incom LEONE, po filmsko začel zgodbo slovenske blagovne znamke kar v svoji domači garaži. Ravno tako, kot sta to storila Steve Jobs in Bill Gates! Danes pa LEONE najdemo v zamrzovalnikih širom Slovenije, z njihovimi sladoledi pa se radi sladkajo tudi na največjih svetovnih trgih! Zato to poletje praznujemo vsi. Sodeluj v veliki LEONE nagradni igri in uživaj v odkrivanju Slovenije, z LEONE sladolednim loncem v roki! KAKŠNE SO NAGRADE? PRIČAKUJ NEPRIČAKOVANO!



Pravila nagradne igre so enostavna. Kupi LEONE sladoledni lonec (vsaj enega!), zatem pa pošlji SMS z besedo LEONE30LET in številko računa, iz katerega je razviden nakup vsaj enega LEONE sladolednega lonca (npr. LEONE30LET 123456) na 3131.

VELIKA NAGRADA

1x 7 dni z luksuznim avtodomom



V času nagradne igre pa LEONE podeljuje tudi kar 30 paketov sladoleda!

Za več informacij o nagradni igri lahko obiščeš jubilejno spletno stran LEONE.

S SODELOVANJEM V NAGRADNI IGRI PREJMEŠ DARILO - JUBILEJNO LEONE ŽLICO! Ob svojem jubileju LEONE pripravlja posebno presenečenje - kupci LEONE loncev, ki bodo sodelovali v nagradni igri, bodo prejeli posebno jubilejno LEONE žlico! Verjemite nam na sladko besedo. Ta žlica si zasluži posebno mesto v vaših predalnikih (in sladkih ustih!).

TEDENSKE NAGRADE: 5 DOŽIVETIJ PO SLOVENIJI LEONE so znani kot mojstri doživetij. Zato prav vsako od kar petih nagradnih doživetij predstavlja edinstveni okus vsakega od loncev. Izkoristite LEONE doživetja za svoje poletne oddihe in se prepustite razvajanju izpod rok ajdovskih mojstrov! Nagradna doživetja se podeljujejo tedensko, zato pohitite!

Obožuješ občutek svobode? Potem si privošči Nuts about Freedom!



Kot se spodobi za vedno inovativno podjetje, visoki jubilej pri LEONE praznujejo z novim sladolednim loncem - Nuts About Freedom z okusom lešnika, v njem pa poleg hrustljavih lešnikov najdemo tudi koščke brownieja, razkošno prelite s plastjo čokolado. LEONE predlog poletnega oddiha: polet z balonom, z balonarskim krstom in uživanjem v sladoledu Nuts About Freedom!

Si rad poleti vzameš čas zase? Sprosti se s Time to Chill!



Ali ste vedeli, da je pomarančni cvet znan po uspešnem zmanjševanju stresa? Time to Chill, LEONE sladoledni lonec, se zato ponaša z okusom pomaranče in mandlja, v njem pa najdemo tudi koščke pomaranče in razkošne plasti čokolade.



LEONE predlog poletnega oddiha: razvajanje v znanem Thalasso spa, s kopeljo, solnim pilingom in klasično masažo.

Verjameš, da je najslajše doma z najbližjimi? Skupaj zajemite največjo žlico Home is where the Cookie is



V sladoledu najraje uživaš s celo družino? Potem je zate LEONE sladoledni lonec Home is where the Cookie is ! Ta sladoled se ponaša z okusom vanilje, koščki piškotov in kakavovimi polnili, ki jih obožujejo prav vsi člani družine.



LEONE predlog poletnega oddiha: lov na LEONE zaklad v Vipavski dolini!

Zagrabi On top of the World in osvoji nove vrhove!

Uživaš v razgledu iz najvišjih vrhov? Privošči si LEONE sladoledni lonec On Top of the world! Z okusom borovnice in maskarponeja ter koščki borovnic in plastmi bele čokolade bo ta sladoled v tebi celo poletje negoval zmagovalca.



LEONE predlog poletnega oddiha: vikend v počitniškem naselju Nebesa z osupljivim pogledom na dolino Soče.

Romantik po duši? Skupaj uživajta v Hey Honey, let’s spice it up! Si želiš poleti preživeti več časa s svojo boljšo polovico? Skupaj zajemita veliko žlico LEONE sladolednega lonca Hey Honey, let's spice it up s polnilom iz medu in pekan oreščki! Zaradi dodatka kardamoma, naravnega afrodiziaka, pa bo vajino poletje hitro postalo še bolj vroče! LEONE predlog poletnega oddiha: romantična večerja v Dvorcu Zemono.

