Nagrado Oglaševalska osebnost prejel direktor trženja Pro Plus Aleš Muhič

Z večerno podelitvijo nagrad se je zaključil 32. Slovenski oglaševalski festival (SOF), ki je 14. in 15. junija v obmorskem zavetju Avditorija Portorož povezal 1.300 domačih in tujih ljubiteljev oglaševanja. Dela je ocenjevala 13-članska žirija pod vodstvom Petre Krulc, neodvisne kreativne voditeljice, strateginje in svetovalke. Pri bolj kakovostnem ovrednotenju oglaševalske letine so primarno žirijo podprli trije pridruženi člani s strani oglaševalcev. Dialog med ključnimi akterji industrije je drugo leto zapored omogočila tudi Tekmovalna akademija SOF.

Festivalski utrip je zaokrožila Zlata noč, slavnostna zaključna prireditev, kjer so bili razglašeni prejemniki oglaševalskih nagrad in stanovskih priznanj. Kot Agencija leta je ponovno slavila agencija Shift, najuspešnejša Znamka leta pa je Burek Olimpija. Najboljša produkcijska hiša filmskih oglasov je Moment Collective, Najboljša produkcijska hiša radijskih in zvočnih oglasov pa je Sloboda. Naziv Oglaševalska osebnost leta je prejel Aleš Muhič, direktor trženja Pro Plus, Oglaševalec leta 2022 pa je že drugo leto zapored podjetje Mercator. Na tekmovanje Young Lions v Cannes potujeta Sara Grmek in Lara Oset, zmagovalki natečaja za Mlade kreativce.

Aleš Muhič sodi med najbolj izkušene strokovnjake na področju medijev, oglaševanja, medijskih strategij in trendov. Področje medijev ga zaznamuje skozi vso njegovo profesionalno pot, ki jo je začel pred več kot dvajsetimi leti kot vodja trženja na Kanalu A. Po združitvi Kanala A s POP TV leta 2000 se je preselil na Pro Plus, kjer še danes uspešno nadaljuje z vzpostavljanjem sodobnih trženjskih pristopov in kreiranjem inovativnih formatov ter sodeluje pri strateškem razvoju največje in najuspešnejše medijske hiše pri nas.

Spremembam se hitro prilagaja, novosti pa spretno izkorišča pri povezovanju televizijskega in digitalnega sveta. Trženjske rešitve Pro Plus so ravno zaradi dela njegove ekipe učinkovite in hkrati kreativne, največkrat pa na trgu televizijskega oglaševanja ustvarjajo trend. Pri vsem tem pa zelo dobro razume, da uspeh družbe Pro Plus zagotovo pomeni tudi uspeh tistih, ki želijo učinkovito oglaševati. Zato s svojo ekipo trženjskih strokovnjakov pomaga sooblikovati in uspešno povezati oglaševalsko-agencijski svet z mediji preko mnogih inovativnih projektov, kar se odraža tudi pri prejetih domačih in mednarodnih nagradah, je SOF zapisal v obrazložitvi.