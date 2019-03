Nagrado Oglaševalska osebnost prejme Mojca Randl

Mojca Randl je prepoznavna osebnost slovenskega oglaševanja že 30 let. Izhodišče in središče njenega delovanja je agencija Formitas, ki jo je ustanovila leta 1988. V vsem tem času je bil Formitas stabilna, zanesljiva, zaupanja vredna agencija. Mojca pa se nikoli ni zamejila z obzidjem svoje agencije in svojih poslovnih interesov. Razumela je soodvisnost v svetu oglaševanja in marketinga, pomen razvoja stroke in medsebojnega povezovanja. Ne le med agencijami samimi in mediji. Vedno je razumela naročnika in njegove interese. Vedela je, da smo vsi v istem čolnu. Znala je in še vedno zna prisluhniti in odgovoriti trenutku, gibanju, času. Mojca razmišlja in se uči.

Ko je stroka razvijala svoja osnovna izhodišča in orodja, je bila vedno v središču ali vsaj v bližini. Komaj 27 let stara je bila prva direktorica Zlatega bobna. Danes je ta festival dosegel svojih 25 let in v njegovem okviru so bili ne le storjeni velikanski koraki v Evropo, v svet, temveč smo se vsi skupaj učili stroke in samozavesti.

Mojca Randl je bila poleg pri postavljanju in razvoju Slovenskega oglaševalskega festivala, pri nastajanju Slovenske oglaševalske zbornice, ne prav daleč, ko je nastajalo Oglaševalsko razsodišče. Takrat, ko se je orala ledina, je bilo vsaj toliko možnosti zgrešiti in ne uspeti kot doseči to, kar imamo danes in se nam zdi samoumevno. Ne le vizija, temveč tudi pogum takratnega dogajanja stroke, ki so ga zmogli mnogi pionirji ne tako davnega časa, si zaslužijo zgodovinski spomin. Seveda so bili mnogi, ki smo jim hvaležni, a Mojca Randl je bila vedno nekje v jedru ali v bližini s svojo osebnostjo in sposobnostjo povezovanja.

Ob tem je dosegala razvoj in uspehe Formitasa, tako doma kot v mednarodnem prostoru. Organizacijske, poslovne, kreativne. Uspehi te agencije kažejo zmožnost razumevanja sprememb in potreb gospodarstva ter družbe. Zgodba o uspehu je aktualni projekt Štartaj, Slovenija, ki izhaja iz partnerstva in sodelovanja. Zanj so dobili številne domače in mednarodne nagrade, predvsem za inovativnost. Pred kratkim pa tudi Zlato nagrado Effie 2018 in posebno nagrado za uporabo raziskav.

Vizionarstvo in ne le sprejemanje, temveč tudi generiranje sprememb je Mojca Randl izkazovala ves čas prisotnosti na slovenski marketinški sceni.

Zato je gospa Mojca Randl tokratna oglaševalska osebnost leta.

Naročnik oglasa je Slovenska oglaševalska zbornica.