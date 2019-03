Nagrajena odličnost: Kempinski Palace Portorož med najelitnejšimi hoteli na svetu

»Nagrada Star Diamond Award gre v prvi vrsti vsem, ki delajo in živijo s hotelom dan za dnem in ustvarjajo doživetje, ki ga z zvestobo nagrajujejo tudi naši gostje,« je ob prejemu nagrade povedal Kai Behrens, novopečeni direktor hotela Kempinski Palace Portorož. Nagrado je podelil direktor American Academy of Hospitality Sciences Joseph Cinque.

Kai Behrens se je hotelom Kempinski pridružil leta 2007. Pred prihodom v Slovenijo je hotelirske izkušnje nabiral v hotelih Kempinski v Moskvi, Bolgariji, Azerbajdžanu in nazadnje na Kitajskem. Poleg Kempinski Palace Portorož prevzema tudi vodenje Kempinski Hotel Adriatic v Savudriji, ki prav tako spada pod okrilje skupine MK Group.

Vsi prisotni so na podelitvi lahko uživali v gurmanskih mojstrovinah hotelskih chefov, ob nežnih zvokih odlične pianistke Lucienne Lončina uživali v prečudoviti atmosferi, celotno prireditev pa povezovala vedno čudovita Lorella Flego. Med obiskovalci je bilo tudi kar nekaj znanih obrazov iz sveta mode, turizma in športa, med njimi manekenki in fotomodela Iryna Osypenko in Mirela Korač, vsestransko nadarjeni in član skupine Sestre Tomaž Mihelič, družabni kronist in novinar Nejc Simšič, priznani estetski kirurgi dr. Matic Fabjan, dr. Nevio Medved in dr. Igor Višnar.