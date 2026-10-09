Nagrajena predstava po navdihu fenomena Lepe Brene premierno v Ljubljani

"Ta predstava je zame čustveni vrtiljak! Igralska zasedba je skozi pet likov Lepe Brene briljantno prikazala, kaj se nam je dogajalo na teh prostorih, v družbenem, političnem, gospodarskem, pa tudi čustvenem življenju. Počaščena sem, da se je skozi tak projekt pokazala epoha nekdanje države." Lepa Brena
Nagrajena predstava beograjskega Bitef teatra Lepa Brena Project raziskuje fenomen priljubljenosti Lepe Brene, razpad nekdanje države in usode njenih državljanov. Vse to pripoveduje skozi lik ženske, ki je bila in ostaja simbol Jugoslavije. Pet likov Lepe Brene je združenih v eno skupno zgodbo in sporočilo.
Predstava z več kot 150 uprizoritvami po vsej Evropi že od premiere polni gledališke dvorane in potrjuje status enega najuspešnejših regionalnih gledaliških naslovov v zadnjih letih.
Na odru tudi evropska filmska nagrajenka Jasna Đuričić
Pet obrazov Lepe Brene upodabljajo Jasna Đuričić, Jelena Ilić, Anđela Jovanović, Jovana Belović in Vladimir Aleksić. Jasna Đuričić je znana tudi po vlogi v filmu Quo vadis, Aida?, za katero je prejela evropsko filmsko nagrado za najboljšo igralko.
Predstava je nastala na podlagi monologov Olge Dimitrijević, Slobodana Obradovića, Maje Pelević, Tanje Šljivar in Vedrane Klepice.
Avtorja poudarjata, da predstava ni zgolj biografska, temveč skozi lik Lepe Brene govori tudi o kompleksnosti in protislovjih zadnjih štirih desetletij na teh prostorih, o družbenih in političnih preobrazbah, razočaranjih in upanju, bolečini in ponosu ter o vseh nas.
Pet obrazov Lepe Brene, ena skupna zgodba
Brena Poslovna ženska razkriva ozadje estradne dive, ki tudi sama doživlja osebno tragedijo. Brena Jugoslovanka nas sooča z neusmiljeno grozo vojne, Brena Spolnosti pa pripoveduje o usodi transvestita, ki ob navdihu pevkinega lika najde pogum, da živi svojo resnico. Brena Gradbeništva govori o socializmu z današnje perspektive, Brena Pesmi pa nas opominja, da je prav pesem tista, ki nas kljub vse večjim delitvam lahko ponovno poveže.
Večerni termin razprodan, dodatna predstava ob 18. uri
Ljubljanska premiera bo v ponedeljek, 12. oktobra, v Cankarjevem domu. Ker je izvedba ob 20. uri razprodana, je bil dodan termin ob 18. uri. Tako si bodo predstavo lahko ogledali tudi vsi, ki jim ni uspelo dobiti vstopnic za večerni termin.
Vstopnice za "Lepa Brena Project" so na voljo prek spleta in na blagajni Cankarjevega doma.
Predstava bo izvedena v srbskem jeziku s slovenskimi nadnapisi.
Po Ljubljani bo predstava 13. oktobra gostovala v Narodnem domu Maribor, nato pa 14. oktobra v Gledališču Koper.
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