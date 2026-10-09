Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Nagrajena predstava po navdihu fenomena Lepe Brene premierno v Ljubljani

Ljubljana, 09. 10. 2026 11.09 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
Lepa Brena

Zaradi izjemnega zanimanja dodan še en termin beograjske predstave: Cankarjev dom, ponedeljek, 12. oktobra, ob 18. in 20. uri.

Lepa Brena

"Ta predstava je zame čustveni vrtiljak! Igralska zasedba je skozi pet likov Lepe Brene briljantno prikazala, kaj se nam je dogajalo na teh prostorih, v družbenem, političnem, gospodarskem, pa tudi čustvenem življenju. Počaščena sem, da se je skozi tak projekt pokazala epoha nekdanje države." Lepa Brena

Nagrajena predstava beograjskega Bitef teatra Lepa Brena Project raziskuje fenomen priljubljenosti Lepe Brene, razpad nekdanje države in usode njenih državljanov. Vse to pripoveduje skozi lik ženske, ki je bila in ostaja simbol Jugoslavije. Pet likov Lepe Brene je združenih v eno skupno zgodbo in sporočilo.

Predstava z več kot 150 uprizoritvami po vsej Evropi že od premiere polni gledališke dvorane in potrjuje status enega najuspešnejših regionalnih gledaliških naslovov v zadnjih letih.

Na odru tudi evropska filmska nagrajenka Jasna Đuričić

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pet obrazov Lepe Brene upodabljajo Jasna Đuričić, Jelena Ilić, Anđela Jovanović, Jovana Belović in Vladimir Aleksić. Jasna Đuričić je znana tudi po vlogi v filmu Quo vadis, Aida?, za katero je prejela evropsko filmsko nagrado za najboljšo igralko.

Predstava je nastala na podlagi monologov Olge Dimitrijević, Slobodana Obradovića, Maje Pelević, Tanje Šljivar in Vedrane Klepice.

Avtorja poudarjata, da predstava ni zgolj biografska, temveč skozi lik Lepe Brene govori tudi o kompleksnosti in protislovjih zadnjih štirih desetletij na teh prostorih, o družbenih in političnih preobrazbah, razočaranjih in upanju, bolečini in ponosu ter o vseh nas.

Pet obrazov Lepe Brene, ena skupna zgodba

Lepa Brena

Brena Poslovna ženska razkriva ozadje estradne dive, ki tudi sama doživlja osebno tragedijo. Brena Jugoslovanka nas sooča z neusmiljeno grozo vojne, Brena Spolnosti pa pripoveduje o usodi transvestita, ki ob navdihu pevkinega lika najde pogum, da živi svojo resnico. Brena Gradbeništva govori o socializmu z današnje perspektive, Brena Pesmi pa nas opominja, da je prav pesem tista, ki nas kljub vse večjim delitvam lahko ponovno poveže.

Večerni termin razprodan, dodatna predstava ob 18. uri

Ljubljanska premiera bo v ponedeljek, 12. oktobra, v Cankarjevem domu. Ker je izvedba ob 20. uri razprodana, je bil dodan termin ob 18. uri. Tako si bodo predstavo lahko ogledali tudi vsi, ki jim ni uspelo dobiti vstopnic za večerni termin.

Vstopnice za "Lepa Brena Project" so na voljo prek spleta in na blagajni Cankarjevega doma.

Predstava bo izvedena v srbskem jeziku s slovenskimi nadnapisi.

Po Ljubljani bo predstava 13. oktobra gostovala v Narodnem domu Maribor, nato pa 14. oktobra v Gledališču Koper.


Naročnik oglasne vsebine je Kulturishka d.o.o.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
lepa brena predstava premiera ljubljana

Dobrodelna akcija v Tednu otroka: Vsak pozdrav šteje. Vsak Happy Meal pomaga.

'Zamorec Petra Velikega': ugrabljeni deček, ki je postal ruski plemič

24ur.com Zimska Italija v Ljubljani: večer, kjer se okus sreča z melodijo
Spored Petkove premierne serije na BRIO
Moskisvet.com Osvoji vstopnice za nepozaben spektakel v Ljubljani
Zadovoljna.si Čarobna družinska doživetja v praznični Ljubljani
Bibaleze.si Čarobna družinska doživetja v praznični Ljubljani
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
bibaleze
Portal
Takšno vedenje otrok jo spravi ob živce
6 znakov depresije pri očetih, ki jih zlahka spregledamo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih zlahka spregledamo
Prvo trimesečje nosečnosti: kaj jesti, ko se razvija vaš dojenček
Prvo trimesečje nosečnosti: kaj jesti, ko se razvija vaš dojenček
Za nepozabno družinsko zabavo vam ni treba daleč: tik čez mejo se skriva ta park
Za nepozabno družinsko zabavo vam ni treba daleč: tik čez mejo se skriva ta park
zadovoljna
Portal
Zaradi nje je v enem dnevu prekinil kar pet razmerij
Jutranja kava bo imela večji učinek, če najprej naredite to
Jutranja kava bo imela večji učinek, če najprej naredite to
Ljubezensko pismo mladega Splitčana ganilo splet. 'Romantika še živi'
Ljubezensko pismo mladega Splitčana ganilo splet. 'Romantika še živi'
Najlepši jesenski plašči, ki jih boste želele nositi takoj
Najlepši jesenski plašči, ki jih boste želele nositi takoj
vizita
Portal
Zakaj anestezija izklopi zavest, ne pa možganov
Se vam trebuh napihne že po nekaj grižljajih? Preproste navade, ki lahko naredijo največjo razliko
Se vam trebuh napihne že po nekaj grižljajih? Preproste navade, ki lahko naredijo največjo razliko
Vas mučijo neredne menstruacije? Preverite, ali je kriva ščitnica
Vas mučijo neredne menstruacije? Preverite, ali je kriva ščitnica
Najboljše vaje za zdravje srca morda niso tiste, ki jih pričakujete
Najboljše vaje za zdravje srca morda niso tiste, ki jih pričakujete
cekin
Portal
On brez šole, ona z doktoratom: Novak in Jelena Đoković zgradila skupni imperij
Za ta dva znaka naj bi bili zadnji meseci leta še posebej ugodni
Za ta dva znaka naj bi bili zadnji meseci leta še posebej ugodni
Starejši od 50 let: v teh poklicih imate več možnosti za zaposlitev, kot si mislite
Starejši od 50 let: v teh poklicih imate več možnosti za zaposlitev, kot si mislite
Znano, kdaj upokojenci prejmejo zimski dodatek
Znano, kdaj upokojenci prejmejo zimski dodatek
moskisvet
Portal
Vroči prizor je imel neprijetno posledico za Sharon Stone
Ta nenavaden strah lahko človeku popolnoma spremeni vsakdanje življenje
Ta nenavaden strah lahko človeku popolnoma spremeni vsakdanje življenje
Končala je zvezo, ki jo je izčrpavala – in končno postavila sebe na prvo mesto
Končala je zvezo, ki jo je izčrpavala – in končno postavila sebe na prvo mesto
Slovenec pri 71 letih preplaval 11,5 km dolgo pot okoli Golega otoka
Slovenec pri 71 letih preplaval 11,5 km dolgo pot okoli Golega otoka
dominvrt
Portal
To opravilo vam vzame 20 minut, pozimi pa naredi veliko razliko
Največja napaka pri golih zaplatah na trati se zgodi prav jeseni
Največja napaka pri golih zaplatah na trati se zgodi prav jeseni
Trik, zaradi katerega se prah nabira veliko počasneje
Trik, zaradi katerega se prah nabira veliko počasneje
Ne zamudite: če želite spomladi vrt poln cvetja, morate to narediti zdaj
Ne zamudite: če želite spomladi vrt poln cvetja, morate to narediti zdaj
okusno
Portal
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
MasterChefovka Lidija pokazala pripravo treh jedi, ki se jih mnogi doma bojijo
MasterChefovka Lidija pokazala pripravo treh jedi, ki se jih mnogi doma bojijo
Tadej navdušil s popolno klasiko: 'Mater, je dober!'
Tadej navdušil s popolno klasiko: 'Mater, je dober!'
Sočno čokoladno pecivo, ki spominja na čupavce, le da je manj zamudno
Sočno čokoladno pecivo, ki spominja na čupavce, le da je manj zamudno
voyo
Portal
Adamova jabolka
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Totalna štala
Totalna štala
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2002