Nagrajena predstava po navdihu fenomena Lepe Brene premierno v Ljubljani

"Ta predstava je zame čustveni vrtiljak! Igralska zasedba je skozi pet likov Lepe Brene briljantno prikazala, kaj se nam je dogajalo na teh prostorih, v družbenem, političnem, gospodarskem, pa tudi čustvenem življenju. Počaščena sem, da se je skozi tak projekt pokazala epoha nekdanje države." Lepa Brena Nagrajena predstava beograjskega Bitef teatra Lepa Brena Project raziskuje fenomen priljubljenosti Lepe Brene, razpad nekdanje države in usode njenih državljanov. Vse to pripoveduje skozi lik ženske, ki je bila in ostaja simbol Jugoslavije. Pet likov Lepe Brene je združenih v eno skupno zgodbo in sporočilo. Predstava z več kot 150 uprizoritvami po vsej Evropi že od premiere polni gledališke dvorane in potrjuje status enega najuspešnejših regionalnih gledaliških naslovov v zadnjih letih.

Na odru tudi evropska filmska nagrajenka Jasna Đuričić

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Pet obrazov Lepe Brene upodabljajo Jasna Đuričić, Jelena Ilić, Anđela Jovanović, Jovana Belović in Vladimir Aleksić. Jasna Đuričić je znana tudi po vlogi v filmu Quo vadis, Aida?, za katero je prejela evropsko filmsko nagrado za najboljšo igralko. Predstava je nastala na podlagi monologov Olge Dimitrijević, Slobodana Obradovića, Maje Pelević, Tanje Šljivar in Vedrane Klepice. Avtorja poudarjata, da predstava ni zgolj biografska, temveč skozi lik Lepe Brene govori tudi o kompleksnosti in protislovjih zadnjih štirih desetletij na teh prostorih, o družbenih in političnih preobrazbah, razočaranjih in upanju, bolečini in ponosu ter o vseh nas.

Pet obrazov Lepe Brene, ena skupna zgodba

Brena Poslovna ženska razkriva ozadje estradne dive, ki tudi sama doživlja osebno tragedijo. Brena Jugoslovanka nas sooča z neusmiljeno grozo vojne, Brena Spolnosti pa pripoveduje o usodi transvestita, ki ob navdihu pevkinega lika najde pogum, da živi svojo resnico. Brena Gradbeništva govori o socializmu z današnje perspektive, Brena Pesmi pa nas opominja, da je prav pesem tista, ki nas kljub vse večjim delitvam lahko ponovno poveže.

Večerni termin razprodan, dodatna predstava ob 18. uri