Nagrajevanje obremenjenih družinskih zdravnikov pod vprašajem

Vlada je aneks številka dve k splošnemu dogovoru sprejela julija, z njim so se odzvali na opozorila preobremenjenih družinskih zdravnikov, ki so na težave opozarjali tudi s kolektivnimi odpovedmi. Aneks je opredelil nagrajevanje v višini od štirih do 20 odstotkov osnovne plače, ki bi ga bili deležni zaposleni v ambulantah z več kot 1895 glavarinskimi količniki. Povprečje je sicer nekaj manj kot 2400 glavarinskih količnikov.

Izplačana sredstva iz aneksa dve naj bi medicinske sestre in zdravniki prvič prejeli ob avgustovski plači, ki bo izplačana septembra. Ministrstvo je določilo, da se nagrade plača prek podjemnih pogodb, vendar, kot je danes poročal časnik Dnevnik, v zdravstvenih zavodih dvomijo o zakonitosti te rešitve.

Na težave je že v četrtek zvečer nakazal tudi predsednik zdravniškega sindikata Fides Konrad Kuštrin. Kot je ocenil po seji koordinacije zdravniških organizacij, bi izplačilo prek podjemnih pogodb pomenilo, da bodo morali zdravniki ostajati po delovnem času. "Na to niso pripravljeni. Edina rešitev za razbremenitev zdravnikov je, da vztrajno delajo izključno po modri knjigi, kar bo povzročilo, da bodo bolniki čakali," je v četrtek dejal Kuštrin.

Je sklepanje podjemnih pogodb kakorkoli sporno z vidika davčne in delovnopravne zakonodaje?

Na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije so sicer v pojasnilih ocenili, da navodilo ministrstva "ni nezakonito". Kljub temu je odbor osnovne zdravstvene dejavnosti združenje zadolžil, da pri pristojnih organih preveri, ali je sklepanje podjemnih pogodb kakorkoli sporno z vidika davčne in delovnopravne zakonodaje. Za pojasnila so zaprosili ministrstvo za javno upravo in Finančno upravo RS (Furs).

"Po nam znanih informacijah bodo vodstva zdravstvenih zavodov počakala z izplačili do prejema mnenja. Odločitev je na strani direktorjev zdravstvenih zavodov," je pojasnil direktor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Marjan Pintar.

Tudi na Fursu in ministrstvu za zdravje danes o tem še niso podali pojasnil, saj jih še pripravljajo.

Zdravniški sindikati so sicer že ob sprejemu omenjenega aneksa opozorili, da ta ne rešuje problema preobremenjenosti družinskih zdravnikov.