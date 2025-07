Nahrani svojo formo z okusi, ki ti dajo zagon: Slim&Fit v novi podobi med gibanjem, vinogradi in proteinsko bogato kulinariko

Sredi narave je bila danes predstavljena tudi linija šunk Slim&Fit , ki je od letos naprej v novi, osveženi embalaži, vsebina pa je ostala enaka. Izdelki Slim&Fit slovijo po tem, da ponujajo popolno razmerje med okusom, hranilno vrednostjo in praktičnostjo za aktivne potrošnike. Nova embalaža in prenova prinašata s seboj tudi nov slogan, ki se glasi NAHRANI SVOJO FORMO Z OKUSI, KI TI DAJO ZAGON .

Strokovnjaki iz Centra Bodi zdravo so obiskovalcem ponudili praktične in motivacijske napotke za vzdrževanje zdravega življenjskega sloga. Poudarili so pomen treninga z utežmi kot ene najučinkovitejših oblik vadbe za ohranjanje mišične mase in kostne gostote, še posebej po 30. letu starosti. Spregovorili so tudi o povezavi med prehrano in regeneracijo, o pomembnosti zadostnega vnosa beljakovin pri hujšanju in pridobivanju mišične mase, ter opozorili, da je regeneracija – spanje, aktivni počitek, zmanjševanje stresa – ključni del napredka, ne le razvajanje.

"Slim&Fit ni zgolj hrana – je simbol za vsakodnevne izbire, ki nas vodijo k večji vitalnosti, boljši formi in boljšemu počutju," je poudarila Brigita Selinšek, vodja blagovne znamke.

Dogodek ni bil le predstavitev izdelkov, temveč celovita izkušnja – aktivna, poučna in okusna. Ob dobri hrani, premišljeni vadbi in čudovitem okolju so se udeleženci znova povezali z idejo, da je skrb zase ena najpomembnejših odločitev sodobnega življenja.





Naročnik oglasne vsebine je Perutnina Ptuj.