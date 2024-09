Nahtigal: Von der Leynova je načeloma precej naklonjena Sloveniji

Komisarska saga se nadaljuje, merjenja mišic med koalicijo, ki je zadnji hip zamenjala kandidata za evropskega komisarja, in opozicijo, ki noče sklicati seje pristojnega parlamentarnega odbora in tako blokira imenovanje Marte Kos, še ni konec. Ursula von der Leyen medtem ostaja pri svojem načrtu, da v torek predstavi kandidate za novo komisarsko ekipo, ne glede na zamudo Slovenije. Zamudo, ki jo je sama sprožila z zavrnitvijo Tomaža Vesela. Dogajanje je za oddajo 24UR ZVEČER komentiral predstojnik Katedre za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede Matjaž Nahtigal.

Predstojnik Katedre za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede Matjaž Nahtigal pravi, da je na zaplet možno gledati na dveh ravneh. "Prva raven so notranje politični zapleti, ki se zaostrujejo. Očitno so razkoraki in različni pogledi med vlado in opozicijo zelo zaostreni in iz tega izhaja cela vrsta zapletov," je pojasnil in dodal, da je druga raven evropska. Spomnil je, da je Slovenija leta 2004 ob vstopu v EU dejala, da v EU ne bo prenašala notranjih težav, temveč, da bo del rešitve, del zagona evropskega projekta. "V 20 letih je ta zagon popustil. Slovenija v tem trenutku v Bruseljskih institucijah ne kotira najbolje, zato tudi menjava. Predvsem bi potrebovali umirjen strateški premislek, kako se Slovenija želi pozicionirati v naslednjem, zelo pomembnem petletnem obdobju, kjer se dogajajo geopolitični pretresi, kjer EU želi napraviti strukturni korak naprej," je ocenil. Je Ursula von der Leyen s tem, ko je slovensko vlado očitno postavila pred dejstvo, da namesto Tomaža Vesela želi kandidatko, kršila suverenost naše države? "Jaz mislim, da je v tem postopku v zadnjem mesecu morali iti kar nekaj stvari narobe," pravi Nahtigal in pojasnjuje, da je šlo za zelo dinamično obdobje, kjer so se predpostavke od pomladi do časa evropskih volitev in potem do časa oblikovanja nove komisije zelo spremenile, tudi Evropski parlament je zelo razpršen.

Ursula von der Leyen FOTO: AP icon-expand

Povedal je, da je v nasprotju s pričakovanju predsednica komisije dobila veliko število glasov. "Nekateri so mislili, da ji ne bo uspelo dobiti niti absolutne večine, pa je dobila celo več glasov kot pred petimi leti. Njena vloga v parlamentu je tako s 401 glasom zelo močna in lahko postavlja veliko bolj domišljeno po svojih preferencah komisijo in tudi po svojih usmeritvah," je povedal in spomnil, da je ena od usmeritev, ki jo je ves čas poudarjala, tudi enakopravna zastopanost moških in žensk. "To je bil mogoče eden od momentov, ki ni bil najbolj dobro slišan in se je potem v sosledju tudi drugih dogodkov zapletel prav na ravni Slovenije," je povedal.

Dejstvo je, da von der Leynova bolj pritiska na majhne države kot na velike. Kaj to pove o delovanju EU? So države članice res enakopravne, kot je deklarirano? Nahtigal je poudaril, da ne smemo pozabiti, da je Slovenija zelo dobro in močno zastopana v evropskih institucijah. "Nesorazmerno, nadpovprečno močno tudi v primerjavi z veliki članicami. Imamo svoj glas v Evropskem Svetu in Svetu EU, enakopravno mesto v Evropski komisiji in tudi močne komisarje, nesorazmerno veliko število poslancev v Nemčiji," je naštel in izpostavil, da bi se morali Slovenci veliko bolj zanimati za evropsko politiko. "Jaz mislim, da je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen načeloma precej naklonjena Sloveniji. Njenih predhodnikov praktično nismo videvali v Sloveniji, ona prihaja v Slovenijo, spremlja razvoj Slovenije, mislim, da ji je naklonjena. Ta konstruktivni dialog je za ohranit in tukaj mora biti tudi določena možnost razprave, izmenjave informacij na ravni premierja, vlade in evropske komisije," je povedal.

Vlada pisma von der Leynove noče pokazati, češ da gre za zasebno korespondenco. Nahtigal pa pravi, da bi sicer lahko prišli do dokumentov, a po njegovem mnenju niso tako zelo zanimivi, saj Evropska komisija dobro pretehta in formalizira svoje dokumente. "Ne bomo kaj dosti zanimivega našli, bo pa Slovenija izločena iz cele vrste informacij, diskurzov, zaupnih razprav," pravi in dodaja, da bi Slovenija potrebovala naklonjenost Evropske komisije, še zlasti v času popoprane obnove, zaostrenja fiskalnih pravil itd. Zapenjanje okoli komisarja bi nas torej lahko stalo veliko denarja. "Mislim, da moramo ostati razumni in preudarni," je odvrnil Nahtigal.

Matjaž Nahtigal FOTO: POP TV icon-expand