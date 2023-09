Zbrali več kot 6000 podpisov: 'Mi smo svoje opravili, zdaj je na vrsti politika'

Nevladne organizacije, združene v kampanji 'Naj Anhovo zadiha', so v manj kot treh tednih po vsej državi za vložitev novele o varstvu okolja skupno zbrale več kot 6000 podpisov in jih prinesle v DZ. Predlog novele so pripravili v okviru kampanje Naj Anhovo zadiha.

icon-expand Zbrali so več kot 6500 overjenih podpisov. FOTO: Bobo

Kot so na današnji novinarski konferenci pred poslopjem parlamenta povedali predstavniki različnih civilnodružbenih skupin, organizacij in gibanj, so v manj kot treh tednih po vsej državi skupno zbrali 6012 podpisov, pri čemer so na terenu naleteli na izjemen odziv ljudi. "Zbiranje podpisov je še enkrat pokazalo, da ljudi v Sloveniji povezuje veliko več, kot nas ločuje. Podpise so zbirali najrazličnejši ljudje, najrazličnejše organizacije in ta raznolika paleta ljudi je še enkrat dokazala, da nas povezujejo temeljne vrednote – solidarnost, pravičnost, pravica do zdravega življenjskega okolja. Ta skupnost je še enkrat pokazala, daj sta dostojno življenje in zdravje vrednota in da kapital ne sme imeti prednosti pred zdravjem ljudi," je ob vložitvi podpisov v DZ dejala Nika Kovač. "Danes je za nas izjemno pomemben dan, saj smo v slabih treh tednih uspeli zbrati potrebne podpise podpore predlogu zakona, ki naslavlja perečo okoljsko in zdravstveno problematiko, naslavlja krivice in diskriminacijo, ki v današnji družbi ne bi smela obstajati. Ponovno smo dokazali, da je povezana civilna družba lahko gonilna sila pozitivnih sprememb," je dejala Mateja Sattler iz društva Eko Anhovo in dolina Soče.

icon-expand Oddaja podpisov FOTO: Bobo

Pobudo za vložitev zakona so podali v društvu Eko Anhovo in dolina Soče, civilni iniciativi Danes ter Inštitutu 8. marec. Pri kampanji pa so se jim pridružili tudi PIC, Amnesty International, Ekologi brez meja, Mladi za podnebno pravičnost, Greenpeace, Eko Bistrci, Eko krog, Umanotera, Alpe Adria Green in Fokus. Največ podpisov je bilo zbranih na Goriškem. "Za nas zbolevanje, umiranje, težave z dihali, onesnaževanje, smrad, dim niso samo statistika. To je za nas življenje. Zato me ne preseneča, da je bil odziv ljudi na Goriškem izjemen. V zadnjih dneh zbiranja podpisov vnema za podporo spremembi zakonodaje ni pojenjala in še bi jih lahko zbirali. Zbrani podpisi nam dajejo upanje, da bodo naša prizadevanja končno slišana. Da bomo končno lahko dihali čist zrak," je pojasnila Manuela Korečič iz Civilne iniciative občanov občine Kanal ob Soči Danes, ki živi ob sosežigalnici.

icon-expand Oddaja podpisov FOTO: Bobo