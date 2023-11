Naj blok v Ljubljani je v Dravljah

Stavba je bila zgrajena leta 1975 , v zadnjih dveh letih pa je dobila toplotne izolacije sten, menjave večine oken, obnove fasade, toplotne izolacije podstrešja oziroma strehe in obnove ogrevalnega sistema. "Izvedeni ukrepi se odražajo na energetski učinkovitosti, višji kakovosti bivanja in posledično prihranku stanovalcev pri stroških za ogrevanje," so v obrazložitvi zapisali na ljubljanski občini in dodali, da se večstanovanjska stavba tudi skladna z okolico, saj so si med prenovo prizadevali, da je fasada ostala v prvotnih barvah.

Kaj je še navdušilo ocenjevalce? "Čistoča, urejena oglasna deska, ograja stopnišča, prebarvane in čiste stene, urejeni in pospravljeni hodniki, enotni poštni nabiralniki, enotnost zvoncev in domofonov ter dvigala. Na hodnikih in skupnih prostorih so nameščene senzorne luči, ki zaznavajo gibanje. Urejeni sta tudi notranja in zunanja kolesarnica ter skupno zbirno mesto za odpadke. Poskrbljeno je tudi za prosto intervencijsko pot."

Mestna občina Ljubljana tokratnega zmagovalca postavlja za zgled tudi drugim stavbam v soseski.

Akcijo Naj blok v Ljubljani na pobudo enega od občanov organizirajo od leta 2016, glavni namen akcije pa je spodbuditi stanovalce k čistemu, prijaznemu in urejenemu sobivanju.

Doslej so ta naziv prejele večstanovanjske stavbe na Topniški cesti 45, Smoletovi ulici 12, 12a in 12b, Bilečanski ulici 2 in 5, Beethovnovi ulici 9, Pokopališki ulici 1 in na Rašiški ulici.