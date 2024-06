'Naj bo parada ponosa letos parada ljubezni'

"Dokler bodo obstajali ljudje, ki širijo sovraštvo in nestrpnost do tistih, ki ne ustrezajo njihovim predstavam o tem, kako bi morali živeti, bo parada ponosa imela svoj namen," je Luka Mesec zapisal v poslanci in dodal, da se skupnost LGBT še vedno sooča z diskriminacijo in kršenjem osnovnih pravic.

Poslanico je posvetil vsem, ki so bili aktivni v tem boju, saj je zaradi njih družba bolj odprta in sprejemajoča. Čeprav je bil sprejet družinski zakonik, ki pravno izenačuje istospolne in raznospolne pare na področju družinskega življenja, pa boj za enakopravnost LGBT ni končan, je poudaril.

Kot je v poslanici opozoril Simon Maljevac, je pred to skupnostjo in naprednim delom Evrope nov izziv. "Izraziti moram zaskrbljenost nad izidom volitev v Evropski parlament in porastom nazadnjaških, neotradicionalističnih ekstremističnih desnih gibanj, ki so sovražno nastrojena tudi do oseb LGBT+," je zapisal in dodal, da je zaskrbljen predvsem ob ostrem propagandizmu desnih politikov in civilne družbe, ki s sovražnim jezikom in retoriko oplajajo strah in negotovost v javnost.

Mesec ponosa naj bo zato po njegovem opomnik, da je boj za pravice manjšin neločljivo povezan z bojem za človekove pravice na splošno. "Vsaka manjšina, ki se znajde na družbenem robu, potrebuje podporo najširše skupnosti. Le skupaj lahko ustvarimo svet, v katerem bo vsak posameznik lahko živel dostojanstveno in brez strahu udejanjil, kar mu je namenjeno," je sklenil.